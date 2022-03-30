السفير السعودي بالقاهرة: استثمارات المملكة في مصر بلغت 30 مليار دولار

قال السفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية، إن كل فترة تشهد مصر والسعودية مبادرات تخدم الدولتين، مؤكدا أن مصر والسعودية لديهما علاقات تاريخية وتحديات بين البلدين تحكمهما روابط مشتركة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن المملكة العربية السعودية قررت إيداع 5 مليارات دولار جديدة لدى البنك المركزي المصري تضاف إلى الوديعة القديمة المقدرة بـ 5 مليارات دولار، مؤكدا السعودية حريصة على مصر والشعب المصري.

ولفت إلى أن توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون في كل المجالات، مردفا أنه ستكون هناك استثمارات كبيرة لدعم القطاع الخاص في مصر لا سيما أن الاستثمارات السعودية بلغت 30 مليار دولار في مصر.

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