غدا.. قطع المياه لمدة 10 ساعات ببعض المناطق بالجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع المياه عن المناطق التالية: ( المنيب - القصبجي - العمرانية الشرقية - شارع البحر الأعظم - شارع ربيع الجيزي - ساقية مكي - ميدان الجيزة) وذلك إعتباراً من الساعة العاشرة مساء يوم الخميس الموافق ٣١/ ٣/ ٢٠٢٢ وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة الموافق ١ /٤ / ٢٠٢٢.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلي أعمال الصيانة بمحطة مياه جزيرة الدهب، قبل بدء شهر رمضان المبارك وحلول فصل الصيف.وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة .

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.