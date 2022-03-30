الرعاية الصحية: نسعى لأعلى مستويات الجودة العالمية لمنتفعى التأمين الشامل

جدة - نرمين السيد - كرم مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس الإدارة، الدكتور محمد طه طاهر، أخصائى الجراحة العامة ومدير مستشفى الحياة بورفؤاد، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، كأول طبيب بهيئة الرعاية الصحية يحصل على براءة اختراع فى مجال القسطرة الطبية، وتكريم والدته كـ "أما مثالية" للعاملين بهيئة الرعاية الصحية.





يأتى ذلك فى إطار حرص مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، على تكريم كل من لهم الفضل فى تنشئة جيل قادر على تحقيق إنجازات ملموسة، وتقديرا لأصحاب الإنجازات الطبية، من القوى البشرية ضمن صفوف العاملين بالهيئة، وذلك لما لهم من تأثيرا فاعلا وإيجابيا، وبما يهدف إلى تحسين جودة حياة المرضى بشكل عام ومنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بشكل خاص.

كما أهدى الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، درع الهيئة، للطبيب محمد طه طاهر، إضافة إلى منحه مكافأة تشجيعية لتميزه، مشيرا إلى تبنى الهيئة لتطبيق هذا الاختراع داخل كافة منشآتها بالمحافظات، مؤكدا دعمه الكامل لكافة المبادرات والأفكار والابتكارات والاختراعات فى القطاع الصحى بشكل خاص، وبين الأطقم الطبية من العاملين، بهيئة الرعاية الصحية بشكل خاص.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، على دعم الهيئة للمخترعين ولثقافة الابتكار، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من خبراتهم فى كافة المجالات، لاسيما المجال الصحى، وذلك فى كافة التخصصات الطبية، وهو بما يسهم فى النهاية إلى الوصول لأعلى مستويات الجودة العالمية المقدمة لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل، وفق أحدث البروتوكولات العلاجية والممارسات التطبيقية وفق آخر المستجدات العالمية.

معربا عن فخره أن يكون بين صفوف العاملين بالهيئة مبتكرين ومخترعين فى شتى المجالات والتخصصات الطبية، بما يجعلهم أمثلة يحتذى بها، مثنيا على العمل الدؤوب والمستمر للحفاظ على حياة المرضى، لافتا إلى كفاءة الأطقم الطبية من العاملين المؤهلين على أعلى مستوى ويمتلكون كفاءة عالية تساهم فى تقديم رعاية طبية وصحية متكاملة للمرضى.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الدورى الشهرى لمجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية رقم (49)، والذى انعقد، اليوم، بمقر هيئة الرعاية الصحية بمدينة نصر، وبحضور كل من الدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة، وكلا من السادة أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وهم الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور سامى سعد، نقيب العلاج الطبيعى، والدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، والدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدنى من الخبراء فى مجال الرعاية الصحية، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادى لهيئة الرعاية الصحية، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة.