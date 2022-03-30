محافظ أسوان: جائزة التميز الحكومى تخلق فكرا يتماشى مع التنمية المستدامة

جاء ذلك خلال تكريم المحافظ، اليوم الأربعاء، الفائزين بجائزة أسوان للتميز الحكومى فى دورتها الأولى، بجانب إطلاق الدورة الثانية لهذه الجائزة لعام 2022 على "موقع جائزة أسوان للتميز الحكومى" بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، ومديرى مديريات الخدمات، ورؤساء المراكز والمدن.
وأشار عطية -حسب بيان- إلى أن تنظيم هذه الجائزة يأتى من أجل الإرتقاء بمستوى الأداء الخدمى بما يصب فى صالح المواطن الأسوانى لخلق قاعدة من الكوادر الشبابية فى دولاب العمل الحكومى، مقدما شكره لكل من شارك وساهم فى إعداد هذا الملف، وأنه يقدر ويثمن كل مجهود طيب بذل بتفانى وإخلاص ليكون تمثيل اسم محافظة أسوان على مستوى الجمهورية.
وشدد المحافظ على ضرورة بذل المزيد من الجهد والإجتهاد للعمل على تحقيق التوجه الذى تتبناه الدولة، لدعم أسس التنمية البشرية وهو الذى يشهد دفعة قوية من الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وأيضا ما تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية لإحداث نقلة نوعية فى الأداء المؤسسى مع ترسيخ مبادئ وقيم الحوكمة بجميع قطاعات الدولة.
وفى سياق متصل، أعطى المحافظ؛ مهلة أخيرة لمسئولى ملفات إزالة التعديات والمتغيرات المكانية من نواب وسكرتيرى الوحدات المحلية الذين لم يحققوا المستهدف من إزالة التعديات المستحدثة على مدار أشهر يناير وفبراير ومارس.
وقال المحافظ خلال الإجتماع الدورى للمجلس التنفيذى إنه سيتم استبعاد أى مسئول لا يحقق المستهدف من الإزالات الفورية التى تم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية.
وشدد عطية على المسئولين بإنهاء إجراءات التقنين والتصالح؛ مع المتابعة المستمرة لموقف توريد محصول القمح؛ بالإضافة إلى توفير السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة فى المعارض والشوادر والمنافذ والمجمعات دون أى إستغلال؛ بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة العامة تأتى فى مقدمة العمل التنفيذى والذى سيتم بناء عليه التقييم للمسئولين خلال الفترة الحالية.
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