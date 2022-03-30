محافظ كفر الشيخ: الشريعة الإسلامية حملت تعاليم تأمر برعاية اليتيم

جدة - نرمين السيد - كرم جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ الأطفال الأيتام المتفوقين علميا؛ كما كرم الأمهات المثاليات؛ وسلم 5 عرائس مبالغ نقدية وهدايا عينية؛ خلال احتفالية يوم اليتيم بحديقة صنعاء بالمحافظة؛ لجمعية الأورمان؛ لإدخال الفرحة والبهجة والسرور على الأطفال الأيتام؛ وذلك فى إطار احتفالات المحافظة بيوم اليتيم.





وقال محافظ كفر الشيخ -فى تصريح اليوم الأربعاء- إن القرآن الكريم والسنة المطهرة شددا على كفالة الأيتام وعدم تركهم؛ حرصا على تربية الأيتام فى جو تسوده العزة والرحمة مشيرا إلى تكريم الرسول - صلى الله عليه وسلم - لكافل اليتيم بقوله "أنا وكافل اليتيم فى الجنة كهاتين" وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى؛ مؤكدا على رعاية الأيتام ودعمهم حتى يصلوا إلى بر الأمان؛ والتأكيد على حسن الرعاية المقدمة لهم.

ومن جانبه؛ أشار ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، إلى أن الجمعية هذا العام ولأول مرة تحتفل بأجواء شهر الخير شهر رمضان المبارك بالتزامن مع احتفالات يوم اليتيم أول جمعة من أبريل وأن احتفال هذا العام سيأخذ شكلا مميزا وهو مضاعفة نشاطها الخيرى باستهداف تقديم دعم مباشر للأيتام الأكثر احتياجا فى القرى الأكثر فقرا فى جميع المجالات من خلال توزيع كراتين مواد غذائية ولحوم وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر مختلفة ومتنوعة؛ وتقديم خدمات طبية ومساعدات عينية لهم؛ فضلا عن دعم زواج الفتيات اليتيمات وكفالة الأيتام داخل منازلهم على مستوى المحافظات من خلال إعادة إعمار المنازل وتثقيفها وتوصيل المياه لها.

وأضاف أن احتفال الجمعية بيوم اليتيم فى شهر أبريل من كل عام مستمر ولن ينقطع أبدا وأن الأورمان قد أخذت على عاتقها ومنذ أن أطلقت احتفالات يوم اليتيم قبل أكثر من 19 عاما أن تكون الجمعة الأولى انطلاقة عملية نحو عام كامل من الجهد لصالح الأيتام وتحقيقا لهدف الاحتفال بيوم اليتيم بتوجيه أنظار الرأى العام لمشاكل وهموم الأيتام فى ربوع مصر وخلق حلول عملية تغير من واقع معيشتهم وتصنع لهم مستقبل أفضل.