فيديوجراف- كمباوند الخيالة.. حكاية مصرية فى مشوار القضاء على العشوائيات

جدة - نرمين السيد - بدأت محافظة القاهرة نقل سكان أهالى المناطق العشوائية، أبرزها السكر والليمون وحوش الغجر والجيارة والمناطق الملاصقة لسور مجرى العيون بمصر القديمة إلى "كمبوند الخيالة" الذى أقامته الدولة بديلا للعشوائيات.





ويوضح الفيديوجراف التالى أبرز المعلومات عن كمباوند الخيالة: ويتكون الكومباوند من 42 عمارة سكنية (أرضى و9 أدوار متكررة)، تضم 2268 وحدة سكنية وبكل عمارة 2 أسانسير.

والكومباند به منطقة خدمات تضم مسجدا وكنيسة ومركز إسعاف ونقطة شرطة، حيث تم نقل 506 أسر إلى وحدات سكنية جديدة فى الخيالة.

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