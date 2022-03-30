/689363/التكامل-تشريعي-وتنفيذي- التنسيقية-يتوافقان-علي-إنشاء-كوبري-مشاة-بالمقربية-في-قنا

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إنشاء كوبري مشاة في قرية المقربية بمركز قوص في محافظة قنا، بسبب وجود عدد من المدارس حول شريط السكة الحديد، وعدم وجود أي حواجز أثناء عبور القطارات، مما يعرض أطفال المدارس والمشاة للخطر.

تحيا مصر

من جانبه، قال حازم عمر، نائب محافظ قنا، عضو مجلس أمناء التنسيقية: «إننا كمحافظة ليس لدينا مانع من إقامة كوبري مشاة بقرية المقربية، ويتم التنسيق بين المحافظة ووزارات الري والنقل والتنمية المحلية لإنشاء الكوبري في ٢٣/٢٤».

التكامل.. تشريعي وتنفيذي «التنسيقية» يتوافقان علي إنشاء كوبري مشاة ب"المقربية" في قنا

وأوصت لجنة النقل والمواصلات، برئاسة النائب علاء عابد، بإدراج كوبري المشاة في خطة العام المالي ٢٣/٢٤ بقرية المقربية بمحافظة قنا، وإرسال خطاب للجنة للرد على طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة علي.

الجدير بالذكر أن أهالي قرى مركز قوص تقدموا بالعديد من الطلبات العامة لنائبة التنسيقية أثناء زيارتها الميدانية التي تخللها مجلس عرفي بديوان عمدة المقربية.