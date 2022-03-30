/689357/أحمد-موسى-إذا-كان-حقق-المنتخب-المصرى-الفوز-كانت-ستحدث-مجزرة-فى-السنغال

شدد الاعلامى احمد موسى أن المنتخب المصرى قد تعرض أمس الثلاثاء فى مباراته مع السنغال فى العاصمة داكار للأرهاب من قبل جماهير السنغال.

احمد موسى: إذا كان حقق المنتخب المصرى الفوز فى مباراة أمس كانت سوف تحدث مجزرة فى السنغال

وأشار الاعلامى احمد موسى، فى برنامجه على مسئوليته المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة المصرية والشعب المصرى استقبلوا الجماهير السنغالية فى القاهرة فى أبهى صورة، ولكن الشعب المصرى والمنتخب المصرى قد تعرضوا أمس للأهانات والإرهاب من قبل الجماهير السنغالية.

وأكد على أن ما حدث أمس فى مباراة مصر والسنغال فى العاصمة داكار هو كارثة فى حق المنتخب المصرى والجماهير المصريةً، مشددا على أن جمهور السنغالى هو جمهور بدون روح رياضية، وذلك لما فعلوا من شغب فى المدرجات اثناء المبارة.

ولفت إلى أن الدولة المصرية لم تترك حقها، مضيفا أن الجماهير السنغالية قاموا بأقتحام أسوار الأستاذ.

وأضاف احمد موسى أن ما حدث أمس فى ستاد داكار هو مهزلة كروية، حيث قامت الجماهير السنغالية بإلقاء الزجاجات على اللعيبة وهتافات عنصرية ضدهم.

وشدد احمد موسى على أنه إذا كان حقق المنتخب المصرى الفوز فى مباراة أمس كانت سوف تحدث مجزرة فى السنغال، مشددا على أن السفيرة المصرية فى السنغال لم تؤدى دورها فى حماية المنتخب المصري والجماهير المصرية.

حديث الصحف العالمية اليوم عن مباراة مصر والسنغال

وتابع أن الصحف العالمية جميعها تتحدث وترصد منذ صباح اليوم الأربعاء ما حدث أمس فى المبارة من ارهاب وعنف من الجماهير السنغالية ضد اللعيبة المصرية واستخدام الجماهير السنغالية لأشاعة الليزر لتشتيت تركيز اللعيبة.

وأشار إلى أن الجمهور المصرى أمس فى المباراة كان محاصرا بين جماهير السنغال فى ستاد داكار و تم ترك الجمهور المصرى فى مطار داكار بدون اى اهتمام من المسئولين فى دولة السنغال.