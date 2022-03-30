/689359/أبيوسف-يستعد-لطرح-تراك-جديد-بعنوان-امل-3-على-يوتيوب

أعلن الرابر الشهير أبيوسف من خلال خاصية ستوري عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، عن استعداده لطرح تراك جديد بعنوان «امل 3» بالتعاون مع للا فضا.

دوت الخليج يرصد لكم استعداد أبيوسف لطرح أغنية جديدة قبل رمضان بأيام قليلة

معلومات عن الرابر أبيوسف

يعتبر أبيوسف أهم مغني راب في مصر والوطن العربي، معرفوف بالوطواط أبيوسف نظرًا لشخصياته المتعددة، وهو أحد أوائل محترفي الراب ويتجاوز تاريخه الـ 400 تراك كما حقق ملايين المشاهدات عبر يوتيوب.

كانت بداية أبيوسف بإمكانيات بسيطة، ولكن بخلفية ممتازة عن الراب كأحد فروع الهيب هوب، وحمل أبيو هم إتقانه وإجادته، ليمكن القول بأن مجال الراب قبله يختلف عن دخوله للمجال بفنيات كتابة الراب.

يسمى حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي بـ يوسف محمد ألطاي ويتابعه آلاف المتابعين، ولكن قد أعلن أبيو عن اسمه الحقيقي «مازن» وهو من مواليد 21 مارس عام 1985، وقد بدأ غناء الراب شكل رسمي عام 2009 وكان قبلها محترف في الدرامز وكاتب إعلانات وملحن موسيقي للعديد من الفرق الموسيقية قبل احترافه غناء الراب.

شخصيات أبيوسف

وله العديد من الشخصيات المختلفة، وهم: بونوكيو، رعد، عمر حرب، هيثم، مازن، سانتياجو، عزرائيل، هاني وتتميز كل شخصية من هذه الشخصيات بأسلوب مميز في الكتابة، فمثلًا: بونوكيو شخصية كاذبة تلوي عنق الحقيقة، وعزرائيل شخصية كئيبة بشكل كبير، رعد شخصية كرتونية من “كابتن ماجد”، عمر حرب شخصية قوية ينغز منافسيه، هيثم شخصية مهتمة بالموسيقى وكتابة تراكات ساخرة.

أبيوسف في مجال التمثيل

ومن الجدير بالذكر، أن انتشرت أنباء خلال الأيام السابقة باستعداد مطرب الراب الشهير أبيوسف، لخوض تجربة فنية جديدة في عالم التمثيل، من خلال إنضمامه لمسلسل 420، وهو مسلسل قصير يتكون من 6 حلقات، ومقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.

وبعد مسلسل 240، من بطولة زينة، رشدي الشامي، سماح أنور، أبيوسف وجاري التعاقد مع باقي أبطال العمل وهو مكون من 6 حلقات ومن تأليف محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.

كما يعد التعاون الرابع بين المؤلف محمد رجاء والمخرج هاني خليفة بعد فيلم القاهرة مكة الذي سينتهون من تصويرة خلال الأيام المقبلة.