/689356/أخطر-96-ساعة-في-تاريخ-مصر-طرح-برومو-مسلسل-الاختيار-3-رمضان-2022-فيديو

طرحت شركة سينرجي للإنتاج برومو الجزء الثالث من مسلسل الاختيار 3 المقرر طرحه في الماراثون الرمضاني 2022، والمتوقع أن يلاقي إعجاب الجماهير ويحظى ردود فعل إيجابية.

دوت الخليج يرصد طرح برومو الجزء الثالث من مسلسل الاختيار رمضان 2022 بطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز.

غياب ياسر جلال عن برومو مسلسل الاختيار 3

ظهر في البرومو عدد من أبطال العمل المشاركين كضباط وهم أحمد السقا، كريم عبد العزيز وأحمد عز، فيما ظهر النجم خالد الصاوي كإخواني، ولم يكن للفنان ياسر جلال مساحة من البرومو وهو ما يشير إلى عدم وجوده بالعمل.

ورصد البرومو أن العمل يتناول أخطر 96 ساعة شهدتها مصر خلال الفترة ما بين تولي الرئيس السابق محمد مرسي وتولي السيد عبد الفتاح السيسي.

قصة مسلسل الاختيار 3

وتدور أحداث مسلسل «الاختيار 3»، حول الفترة الحالية، إذ يتحدث عن بطولات رجال الشرطة والجيش المصري، حيث يتابع الأحداث من ثورة 30 يونيو ما تبعها من أحداث هامة مرت على الشعب المصري.

أبطال مسلسل الاختيار 3

مسلسل الاختيار 3 من بطولة أحمد السقا، وكريم عبد العزيز، وأحمد عز، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وايمان العاصي، وسمر مرسي، وأمير المصري، ومحمود البزاوي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وناردين عبد السلام.

جدير بالذكر أن الجزء الأول من مسلسل «الاختيار»، قدم حكاية البطل أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح أثناء التصدي لهجوم بعض الإرهابيين، بالإضافة إلى قصص البطولية لبعض أفراد القوات المسلحة.

مسلسل الاختيار

وشارك في الجزء الأول من مسلسل «الاختيار»، مجموعة كبيرة من نجوم الفن، مثل: أمير كراره، أحمد العوضي، دينا فؤاد، عابد عناني، سارة عادل، إسلام حافظ، محمود حافظ، وغيرهم من الفنانين، وتأليف باهر دويدار، ومن إخراج بيتر ميمي.

بينما الجزء الثاني من مسلسل «الاختيار»، فكان يدور حول بطولات رجال الشرطة المصرية، والأحداث التي شهدتها مصر في الفترة من 2013 حتى عام 2019، إذ جاء هذا العمل الدرامي بعنوان رجال الظل.

وشارك في تقديم مسلسل «الاختيار»، في موسمه الثاني، كلًا من: كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، أسماء أبو اليزيد، وإنجي المقدم، وبشرى، وإياد نصار، وماجد الكدواني، وغيرهم من نجوم الفن، تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي.