وزير التموين أمام البرلمان:محدش هيورد من الفلاح قمح هذا العام سوى وزارة التموين«فيديو»

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أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على منع تداول الأقماح داخل محافظات الجمهورية، خارج نطاق وزارة التموين، مشددا على ضرورة حصول التاجر على تصريح من المصنع أو المخزن المورد له وبالمخزن الذي يخزن فيه.

دوت الخليج

وزير التموين أمام البرلمان:محدش هيورد من الفلاح قمح هذا العام سوى وزارة التموين

جاء هذا خلال مشاركته فى اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب، والموجهة لوزير التموين بشأن ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية، وخطة الوزارة لمواجهتها وضبط الرقابة على الأسواق، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

ولفت وزير التموين، إلى انه تم تأخير موسم توريد القمح، من 1\4، موضحا أنه تم تقديم موعد البدء فى التوريد وتأخير موعد الإنتهاء لضبط الأرض، مضيفا” لسنا ضد العمل ولا الاستفادة من أرضنا ومحصولنا..مش عايز ناس تخزن، منعا تصدير الأقماح، لافتا إلى أن اي شحنة يتم استيرادها تكون مطابقة للمواصفات.

قال الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية: نتمني أن تتحرك الحكومة والبرلمان، بعد انتهاء الازمة الحالية لتطبيق الدعم النقدي المشروط علي منظومة الخبز .

وشرح الوزير للنواب طبيعة المنظومة في حال تطبيقها ، مؤكدا انه سيتم تحرير سعر الرغيف لاصحاب المخابز الدقيق حر ، علي ان يحصل عليه المواطن بسعر مدعم من خلال وضع تكلفة الشراء علي بطاقة التموين .

وتابع : منظومة الخبز ستكون مثل منظومة السلع التموينية سيتم وضع التكلفة المالية لعدد الارغفة المحددة للمواطن في كارت الفلوس ". واضاف الوزير نتمني ان نتحول للدعم النقدي المشروط في رغيف العيش بعدما تستقر الامور .