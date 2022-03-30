درية شرف الدين تكشف تفاصيل زيارة إعلام النواب لمبني الجمعية الجغرافية..فيديو

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قالت الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، أن زيارة الجمعية الجغرافية المصرية تأخرت كثيرا، و كان هناك نداءات متعددة من رئيس الجمعية الجغرافية بأن أجزاء من المبني معرضة للإنهيار.

دوت الخليج

وأكدت شرف الدين، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن المخطوطات والمقتنيات الموجودة بالجمعية الجغرافية تستحق الحفاظ علي المبني، مضيفة: ما شاهدناه في هذا المبين من كنوز لا يمكن تعويضها في مصر ولا يمكن وجودها في مكان آخر.

درية شرف الدين تكشف تفاصيل زيارة إعلام النواب لمبني الجمعية الجغرافية

وتابعت رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب: مبني الجمعية الجغرافية به انهيارات كثيرةجدا، وعلي الرغم من أن المخطوطات والمقتنيات موجودة معروضة بشكل بدائي، إلا أنها في غاية الأهمية، حيث يمكن من خلالها تكوين العديد من المتاحف وليس متحف واحد.

وتسائلت شرف الدين: متسائلة ما صلة وزارة التضامن بالجمعية الجغرافية ومقتنياتها التاريخية، مضيفة: أعتقد أن الجمعية لابد أن تكون تابعة للوزارة المسئولة عن الآثار.

وأكدت رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار، أن الزيارة كاشفة لحال هذه الجمعية التي لا تتلقي أي معونة من أي جهة، والدليل علي ذلك الشروخ الموجودة في المبني، متمنية أن تنظر الدولة متمثلة في جميع جهاتها للمبني الآثري الذي لا يعوض بأي شكل من الأشكال، مضيفة: ويكفي أننا استرجعنا طابا من الوثائق الموجودة بالجمعية.

داليا السعدني: المشغولات الموجودة في مبني الجمعية الجغرافية لا يشوبها أي شيء سوي الشروخ

ومن جانبها، أكدت النائبة داليا السعدني عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، أن زيارة الجمعية الجغرافية جاءت بعد عدة طلبات إحاطة قدمها النواب بشأن الحالة المتردية التي وصلت إليها الجمعية الجغرافية.

وأوضحت السعدني، في تصريح خاص لـ دوت الخليج، أن مبني الجمعية الجغرافية تم إنشاؤه عام1875، مضيفة: الزيارة جاءت علي أساس أنه مبني إداري، لكن الوضع الإنشائي متردي، علي الرغم من احتوائه علي العديد من الكنوز والمشغولات وجزء كبير من تاريخنا موجود بهذا المبني.