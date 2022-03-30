/689341/محافظ-البحيرة-يضبط-270-محالفة-متنوعة-فى-حملة-اشغالات-بضواحى-المحافظة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على إستمرار الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية لمتابعة تطبيق التراخيص والإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك تكثيف حملات رفع الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق وتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا الشأن أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع 270 حالة إشغال طريق مخالف تنوع ما بين ثابت ومتحرك عبارة عن، رفع 130 حالة إشغال طريق مخالف تنوع ما بين ثابت ومتحرك بأبو المطامير وتحرير 18 محضر إشغال، فضلا عن رفع 80 حالة إشغال طريق مخالف بالدلنجات و60 حالة إشغال بأبو حمص.

محافظ البحيرة يشن حملات لملاحقة المنشآت الطبية المخالفة

فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين، قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك الفرع الإقليمي بالبحيرة وفريق العلاج الحر بأبو المطامير والوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير بحملات مكبرة أسفرت عن تنفيذ 3 قرارات غلق لـ 3 معامل طبية.

كما تمكنت الحملة أيضاً من ضبط 4 منشآت طبية مختلفة التخصصات تدار بدون ترخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، فضلاً عن ضبط كمية من الكيماويات المنتهية الصلاحية بإحدى المعامل، هذا وشدد محافظ البحيرة على ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ضبط 4 منشآت طبية مخالفة بالبحيرة

كان محافظ البحيرة، قد كلف رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع الشرطة ومديرية الصحة، وجهاز حماية المستهلك للمرور على المنشآت الطبية ومراجعة التراخيص، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية، وكشفت اللجنة أثناء مرورها على مركز أبو حمص عمل 4 منشآت طبية بدون ترخيص، تعمل فى مجالات العيادات، والمعامل، والتغذية والتخسيس

أغلقت الحملة المنشآت المخالفة، وحررت محاضر ضد ملاكها، وحذرت من فتحها دون الحصول على التراخيص اللازمة، تأتى الحملة فى إطار التعاون بين الرقابة والمتابعة فى محافظة البحيرة، وجهاز حماية المستهلك، والعلاج الحر بمديرية الصحة، لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال فحص المنشآت الطبية، ومراجعة تراخيصها، وجودة الأجهزة والعلاجات التى تقدمها هذه المنشآت.