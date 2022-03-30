/689339/رفع-17-حالة-تعدى-على-الأراضى-الزراعية-بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بإستمرار وتكثيف حملات إزالة كافة التعديات ومنع أي تعدي جديد نهائياً وإزالة فورية فى المهد مع مصادرة كافة المعدات المستخدمة فى المخالفة والمواد المستخدمة فى البناء وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية والإلتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

هذا وقد شهدت مدن ومراكز المحافظة عددا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 17 حالة تعدي بنطاق 8 مراكز بإجمالي مساحة بلغت 2279 م٢ عبارة عن إزالة، إزالة 3 حالات تعدي بمساحة 1000 م٢ بإدكو، 4 حالات تعدي بمساحة 742م٢ بإيتاي البارود، 3 حالات تعدي بمساحة 200 م٢ بدمنهور، حالة تعدي بمساحة 160 م٢ برشيد، فضلا عن حالتي تعدي بمساحة 70م٢ بوادي النطرون، حالة تعدي بمساحة 40 م٢ ببدر، حالة تعدي بمساحة 40 م٢ بأبو المطامير، إزالة حالتي تعدي بمساحة 27 م٢ بكفر الدوار.

محافظ البحيرة يتابع حملات مديرية الصحة

فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين، قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك الفرع الإقليمي بالبحيرة وفريق العلاج الحر بأبو المطامير والوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير بحملات مكبرة أسفرت عن تنفيذ 3 قرارات غلق لـ 3 معامل طبية.

كما تمكنت الحملة أيضاً من ضبط 4 منشآت طبية مختلفة التخصصات تدار بدون ترخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، فضلاً عن ضبط كمية من الكيماويات المنتهية الصلاحية بإحدى المعامل، هذا وشدد محافظ البحيرة على ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

غلق 4 منشأت طبية مخالفة بالبحيرة

كان محافظ البحيرة، قد كلف رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع الشرطة ومديرية الصحة، وجهاز حماية المستهلك للمرور على المنشآت الطبية ومراجعة التراخيص، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية، وكشفت اللجنة أثناء مرورها على مركز أبو حمص عمل 4 منشآت طبية بدون ترخيص، تعمل فى مجالات العيادات، والمعامل، والتغذية والتخسيس