نجوم رحلوا في 2022.. آخرهم عهدي صادق

اختطف الموت مبكرًا عدد من نجوم الوسط الفني وعمالقة السينما، الذين أمتعونا كثيرًا بأعمالهم المميزة الراسخة في أذهان جماهيرهم، وبات الوسط سرداق عزاء من حين لآخر وكان آخرهم الفنان عهدي صادق.

وفي هذا الصدد يرصد دوت الخليج أبرز النجوم الراحلين في 2022.

أحمد الحجار

افتتح قائمة الراحلين، المطرب الذي توفى في 4 من يناير الماضي وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، والجدير بالذكر بأن أحمد الحجار من مواليد سبتمبر 1956، وقدم العديد من الأعمال الفنية الكبيرة خلال مسيرته الفنية، سواء أغانٍ أو أعمال درامية منها «خيوط الشمس» و«رصاصة في القلب».

مها أبو عوف

ولحقته مها أبو عوف في 6 يناير الماضي عن عمر يناهز 65 عامًا بعد صراعها مع مرض السرطان، إذ أصيبت بالتهاب رئوي حاد، ونقلت بسببه للعناية المركزة لتفارق الحياة، والجدير بالذكر بأن آخر ظهور للفنانة الراحلة كان عبر مسلسل «الحرير المخملي» بمشاركة حسين فهمي وداليا مصطفى وهالة فاخر وسامي مغاوري.

وحيد السنباطي

وفي 12 يناير الماضي، رحل عن عالمنا الفنان وحيد السنباطي وأعلن ابن شقيقه الخبر عبر حسابه بموقع فيس بوك.

وكتب:"بسم الله الرحمن الرحيم «كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون» توفى إلى رحمة الله تعالى عمي وحيد السنباطي، اللهم ارحمه واغفر له وعافه واعف عنه وأدخله جنتك بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عتاب وألهمنا وألهم أهله الصبر والسلوان ولا حول ولا قوة الا بالله.. وإنا لله وإنا اليه راجعون، ادعوا له بالرحمة و المغفرة".

عايدة عبد العزيز

وفي مساء الخميس 3 فبراير، أعلن الفنان منير مكرم -عضو نقابة المهن التمثيلية- خبر وفاة الفنانة عايدة عبد العزيز ، وذلك من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب منير مراد في منشوره عبر حسابه على فيسبوك: «الدوام لله .. الفنانة عايدة عبد العزيز»، ولم يكشف تفاصيل الجنازة وتشييع جثمان الراحلة.

جلال الشرقاوي

وتوفى جلال الشرقاوي ، صباح اليوم الجمعة 4 فبراير، بسبب مضاعفات فيروس كورونا، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 87 سنة، إذ ولد 14 يونيو 1934.

وأعلنت عبير الشرقاوي خبر وفاة والدها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث كتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون بابا فى ذمة الله.

زكي فطين عبد الوهاب توفي الممثل والمخرج المصري زكي فطين عبد الوهاب، الأحد 20 مارس، عن عمر 61 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.

وكان الراحل قد أعلن إصابته بالسرطان في الرئة عام 2019 وتعافيه من المرض، ثم أعلن في 2021 إصابته بورم جديد في المخ.

أحمد حلاوة

تأكد خبر وفاة الفنان القدير أحمد حلاوة، في 26 مارس الجاري، عن عمر ناهز 73 عامًا، وذلك على خلفية إصابته بمضاعفات فيروس كورونا، إذ أصيب بالفيروس فى شهر فبراير الماضى ودخل العناية المركزة، ووصف الأطباء حالته بالخطيرة.

عهدي صادق

واختتم دفتر الراحلين، الفنان عهدي صادق، الذي توفى الاثنين 28 مارس، عن عمر ناهز 71 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

ويرجع سبب وفاة الفنان الراحل إلى تعرضه لأزمة صحية خلال الأيام الماضية ونقل على إثرها إلى مركز القاهرة لأمراض الكلى، لتلقي العلاج بعد تدهور حالته الصحية مما استدعى دخوله إلى العناية المركزة، حتى فارق دنيانا صباح اليوم نتيجة قصور تام في وظائف الكلى.