جدة - نرمين السيد - أكد خالد شعيب محافظ مطروح، أهمية الإعلان عن التيسيرات للمزارعين لتوريد القمح لصومعة المحافظة بقرية الشمامة بمدينة الحمام، ومنها منح حافز توريد أردب ونقل القمح 65 جنيها، بخاصة أن 12415 فدانا تمت زراعتها هذا العام، ومروية بمياه النيل بقرى بنجر الحمام، بالإضافة إلى 6 آلاف فدان تابعة للجمعيات الزراعية بالحمام والعلمين.





جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ اليوم لمناقشة إجراءات توريد القمح لصومعة المحافظة والتى تسع 45 ألف طن بحضور المحاسب حسن الشيبانى مدير عام مديرية التموين، والمهندس أحمد يوسف مدير مديرية الزراعة بمطروح والمهندس جمعة محمد على مدير عام الهيئة القومية لسلامة الغذاء. ووجه المحافظ بزيادة عدد لجان الاستلام بالصومعة، للتيسير على الموردين، مع توعية المواطنين بعدم التسرع فى الحصاد، حفاظا على مخزون القمح من الرطوبة، مع توعية المزارعين خارج منطقة بنجر الحمام، وكذلك إحكام المتابعة ومنع خروج الأقماح، والسيطرة على منافذ وبوابات المحافظة، وأهمية توعية المزارعين بالتيسيرات التى تقدمها الدولة، مع الالتزام بتوريد الكميات لوزارة التموين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ مطروح يعلن تيسيرات للمزارعين لتوريد القمح على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.