شكرى: استقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن مصر

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية سامح شكرى أن أمن واستقرار السودان يعتبر جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر، أخذا فى الاعتبار العلاقات التاريخية الراسخة والروابط الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين ووحدة مصير شعبى وادى النيل.





جاء ذلك خلال استقبال شكرى، اليوم الأربعاء، لـ"فولكر بيرتس" الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة إلى السودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان UNITAMS.

وصرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، بأن الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة حرص على إطلاع وزير الخارجية على نتائج الجهود الأخيرة فى إطار مبادرة الأمم المتحدة لتيسير الحوار فى السودان.

وأكد الوزير شكرى فى هذا الصدد على دعم مصر لكافة الجهود الرامية إلى الحفاظ على سلامة واستقرار السودان، مع ضرورة أن تستند تلك الجهود إلى الأولويات والرؤى الوطنية السودانية الخالصة.

وأضاف حافظ أن الوزير شكرى شدد على ضرورة حشد الدعم الدولى لمساندة السودان خلال المرحلة الدقيقة التى يشهدها حاليا، وكذا أهمية استئناف المجتمع الدولى سريعا لكافة أوجه الدعم الاقتصادى اللازم للسودان على نحو يمكن الشعب السودانى الشقيق من مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، كما شدد وزير الخارجية على التزام مصر بمواصلة الجهود المصرية الداعمة للسودان فى كافة المجالات.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن شكرى أكد ثقة مصر فى قدرة السودان على تجاوز التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة وإعلاء المصلحة الوطنية حفاظا على تماسك الدولة السودانية ومؤسساتها.