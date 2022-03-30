عاجل- السيسى يتلقى اتصالا من الرئيس الأوكرانى

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول التباحث بشأن مستجدات الأزمة الأوكرانية، حيث استعرض الرئيس الأوكرانى آخر التطورات فى هذا الإطار، خاصة ما يتعلق بمسار المفاوضات.

وأكد الرئيس السيسى، من جانبه، أهمية تناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة والتوصل إلى حل سلمى للنزاع، فضلا عن اهتمام مصر ببذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك، سواء على المستو الثنائى أو الإقليمى أو الدولى.