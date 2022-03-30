الطالب مازن مصطفى رئيسا لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية

جدة - نرمين السيد - وفاز الطالب مازن مصطفى قرنى، من محافظة القاهرة، والطالبة سارة إيهاب رشاد، من محافظة الإسكندرية، بمنصبى الأمين والأمين المساعد، على الترتيب، بانتخابات اتحاد طلاب مدارس الجمهورية للعام الدراسى 2021/ 2022.

وأجرت وزارة التربية والتعليم، انتخابات اختيار أعضاء المجلس التنفيذى لاتحاد طلاب الجمهورية، من خلال الموضوع المحورى "الاتحادات الطلابية مواطنة وتنمية"، وذلك عبر شبكات الفيديو كونفرانس، حيث جرى التصويت من قبل طلاب الجمهورية لاختيار أعضاء المكتب البالغ عددهم 27 طالبا وطالبة، بحيث يمثل كل محافظة من محافظات الجمهورية طالب واحد.

ووفقا لبيان صحفى، قال أحمد موسى، الرائد العام لاتحاد طلاب المدارس، إن الانتخابات أجريت بكل شفافية ونزاهة، كما أنها تعطى الطلاب دروسا فى الديمقراطية، موضحا أن اختيار الأعضاء الـ27 تم من خلال 189 طالبا، هم أعضاء الاتحاد على مستوى الجمهورية.

وأعلن موسى أنه تم التصويت من جميع محافظات الجمهورية عبر الفيديو كونفرانس، على عضوية المكتب التنفيذى ومنصبى الأمين والأمين المساعد على مستوى الجمهورية.

ووفقا للقرار الوزارى رقم 62 لسنة 2013، بشأن الاتحادات الطلابية والريادة، تعتبر الاتحادات الطلابية تنظيمات تربوية ديمقراطية داخل المدارس، بحيث يكون لها تشكيلات متعددة المستويات تعمل على الالتزام بمبادئ الاتحاد وتحقيق أهدافه.

ومن أهم مبادئ الاتحادات الطلابية، ضمان حرية التعبير للطلاب للمشاركة فى اتخاذ جميع القرارات المتعلقة بالعملية التربوية والتعليمية، ترسيخ الديمقراطية وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، التأكيد على قيم المواطنة، تدعيم القيم وتأصيلها فى نفوس الطلاب من خلال تشجيع القدوة الطيبة، تشجيع الطلاب على التفوق الدراسى ودعم روح الإبداع والابتكار، الاستفادة من الأنشطة التربوية داخل المدرسة وخارجها بالإضافة إلى الإسهام فى تحقيق أهداف التعلم وبناء الشخصية المصرية القادرة على مواجهة تحديات المستقبل.