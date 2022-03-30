محافظ مطروح يبحث إجراءات توريد القمح لصومعة قرية الشمامة بمدينة الحمام

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الأربعاء، إجراءات توريد القمح لصومعة قرية الشمامة بمدينة الحمام، بسعة 45 ألف طن، وإحكام المتابعة والسيطرة على منافذ وبوابات المحافظة مع عمل تصريح لخط سير سيارة نقل القمح.





وأوضح المحافظ - فى بيان اليوم الأربعاء - أنه تم الوقوف على مساحة الأراضى المزروعة بالقمح بالمحافظة، والتى تقدر بمساحة 12 ألفا و415 فدانا مروية بقرى البنجر التابعة لمركز ومدينة الحمام، بالإضافة إلى 6 آلاف فدان تابعة للجمعيات الزراعية بمركزى الحمام والعلمين.

ووجه المحافظ بأهمية الإعلان عن التيسيرات التى تقدمها الدولة منها نقل القمح بمبلغ 65 جنيها مع منح حافز لتوريد القمح، وأهمية لقاء جميع رؤساء الجمعيات الزراعية، لتوضيح أهمية تجميع القمح والاستفادة التى ستعود على المواطن وتوفير رغيف الخبز ومسئولية الجمعية عن توريد القمح للصومعة بحد أدنى 12 أردبا للفدان، مع التوقع لتوريد 22 ألف طن.

وقرر المحافظ تشكيل لجان للتيسير على الموردين، مع توعية المواطنين بعدم التسرع فى الحصاد، حفاظا على محزون القمح من الرطوبة بجانب توعية المزارعين خارج منطقة بنجر الحمام.