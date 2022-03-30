الرعاية الصحية تقرر اتخاذ حزمة من الإجراءات لترشيد الإنفاق الحكومى

جدة - نرمين السيد - كما وجه مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، التهنئة للشعب المصرى وجميع العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، متمنيين أن يعيده الله عليهم وعلى مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.

جاء ذلك فى مستهل الاجتماع الدورى الشهرى لمجلس إدارة الهيئة رقم (49)، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك لمناقشة الموضوعات المهمة المتعلقة بمقترحات تطوير العمل ورسم السياسات ووضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية عمليات ضبط وتنظيم وتقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل وكافة المتعاملين بجودة عالمية، وكذلك دعم الاحترافية فى إدارة وقيادة الرعاية الصحية.

وناقش الاجتماع، مستهدفات المرحلة الحالية لزيادة الموارد الذاتية للهيئة العامة للرعاية الصحية، فى إطار استراتيجيتها الرامية لأن تصبح هيئة ذاتية التمويل، واستثمار ذلك فى استمرارية تطوير خدمات الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحى الشامل أكبر مشروع قومى للإصلاح الصحى فى مصر، والاستغلال الأمثل لموارد وإمكانات الهيئة فى توفير أفضل خدمات ورعاية صحية للمواطنين، والمشاركة فى دعم الخزانة العامة للدولة من العملة الصعبة.

وتناول الاجتماع، مناقشة المحاور الأساسية لزيادة الموارد الذاتية للهيئة العامة للرعاية الصحية، وخاصة من النقد الأجنبى، وخطة التحرك خلال الفترة القادمة نحو تحقيق هذه المستهدفات على المديين القصير والبعيد، وفى هذا الصدد وافق مجلس إدارة الهيئة على الخطة العاجلة لزيادة الموارد الذاتية للهيئة من النقد الأجنبى.

وأوضح الدكتور أحمد السبكى، أن محاور الخطة تشمل التوسع بمبادرة هيئة الرعاية للسياحة العلاجية (نرعاك فى مصر)، والاستغلال الأمثل لإمكانات مستشفيات الهيئة فى استقطاب السائحين من كل بلدان العالم بغرض العلاج، وتطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية من خلال خدمات طب الأسنان وجراحات التجميل وجراحات العمود الفقرى وعلاج أمراض القلب والقسطرة القلبية وفقدان الوزن وزراعة الأعضاء "الكبد والكلى" والجلدية وغيرها من احتياجات الوافدين للسياحة العلاجية.

ولفت، إلى أنه سيتم تحقيق ذلك من خلال التعاون مع القنصليات والسفارات داخل مصر وخارجها، وتنشيط دور مكاتب الهيئة بالمطارات المصرية، واستغلال التسويق الإلكترونى للتسويق الطبى لخدمات الهيئة خارج مصر، والعمل للحصول على شهادة الاعتماد الدولية الخاصة بالسياحة العلاجية TEMOS.

وأضاف السبكى، أن صادرات القطاع الصحى ضمن محاور زيادة الموارد الذاتية للهيئة، وتشمل تقديم الاستشارات الإدارية ونقل التجربة المصرية الرائدة فى التغطية الصحية الشاملة من خلال مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد خاصة للدول الأفريقية والدول المجاورة، وكذلك تفعيل خدمات الطب الإفتراضى وتقديم الاستشارات الطبية عن بعد والتشخيص الرقمى الأورام، إضافة إلى إنشاء مراكز تدريب قومية وإقليمية لتدريب الأجانب، وكذلك قبول تعليمهم بمعاهد "رعاية" الفنية للتمريض والتى تم تجهيزها على أعلى مستوى لتخريج كوادر تمريضية بكفاءة عالمية، وعمل تدريب عملى للخريجين فى مجالات مختلفة، إلى جانب تقديم خدمات صحية بالخارج عن طريق كوادر الهيئة للدول الأخرى.

وتناول الاجتماع، سياسة الهيئة العامة للرعاية الصحية فى ترشيد الإنفاق الحكومى خلال الفترة القادمة وفقا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بترشيد الإنفاق الحكومى بعد موجة ارتفاع الأسعار الحالية، حيث وافق المجلس على اتخاذ حزمة من الإجراءات التى من شأنها ترشيد الإنفاق الحكومى فى كل الأنشطة والفعاليات الخاصة بالهيئة، دون المساس بجودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة ومطابقتها للمعايير العالمية.

واستعرض الاجتماع، نتائج الزيارات الميدانية للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، والبنك الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية، لمنشآت هيئة الرعاية الصحية فى محافظة الأقصر، والأقسام المختلفة بها من العيادات الخارجية ووحدات الغسيل الكلوى والرعايات المركزة والحضانات والطوارئ والتمريض والميكنة والتحول الرقمى للخدمات، للاطمئنان على سير عمل منظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة، والوقوف على معدلات رضاء المنتفعين عن الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة، وبحث أوجه التعاون لدعم نجاح المنظومة.

ووجه مجلس إدارة الهيئة، الشكر والتحية والتقدير لجميع فرق العمل وإدارة فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر والمنشآت الصحية التابعة لها، على ما أسفرت عنه نتائج الزيارات من إشادات محلية ودولية، نتيجة لما بذلوه من جهد ملموس على أرض الواقع لتوفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى وبأعلى معايير الجودة العالمية، كما وافق المجلس على اعتماد كافة توصيات لجنة الصحة بمجلس النواب الناتجة عن الزيارة وذلك لتلبية جميع احتياجات المنتفعين من خدمات الرعاية الصحية وللوصول إلى أعلى معدلات رضائهم عن الخدمة.

وتطرق الاجتماع، إلى إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية فى ملف تسجيل واعتماد المنشآت الصحية لضمان تطبيقها أعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية فى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، وأشار الدكتور أحمد السبكى إلى نجاح اعتماد 25 منشآة صحية بمحافظة بورسعيد خلال 9 شهور، ولافتا إلى خطة اعتماد باقى المنشآت الصحية ببورسعيد فى موعد أقصاه يوليو القادم، عدا مستشفيى التضامن والمبرة والجارى تطويرهما حاليا وربطهما بشكل متطور ليصبحا أكبر مجمع طبى شامل لجميع الخدمات الطبية ببورسعيد "مجمع الشفاء الطبى"، وكذلك الانتهاء من تسجيل كافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظتى الأقصر والإسماعيلية فى موعد غايته نفس الموعد.

ووافق مجلس إدارة الهيئة، على منح مكافأة استثنائية للعاملين بالمنشآت الصحية التى تم اعتمادها حديثا على غرار ما تم صرفه مسبقا للعاملين بالمنشآت الصحية الأولى الحاصلة على درجة الاعتماد القومى المعترف به دوليا من منظمة الإسكوا العالمية، نظرا لجهودهم المتميزة فى الوصول لهذا الإنجاز.

وخلال الاجتماع، قرر مجلس إدارة الهيئة، تغيير مسمى مستشفى أبو خليفة التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية إلى مستشفى الطوارئ والجراحات الدقيقة بأبو خليفة، وكذلك تغيير مسمى وحدة طب أسرة التل الكبير إلى وحدة طب أسرة الشهيد محمد إسماعيل، إلى جانب تغيير مسمى مستشفى فايد المركزى لتصبح مستشفى فايد التخصصى، وذلك بعد موافقة أعضاء مجلس الإدارة على المسميات الجديدة.

واختتم الاجتماع، بمناقشة المؤشرات المالية الخاصة بتسوية المطالبات المالية عن الخدمات العلاجية المقدمة بالجهات التابعة للهيئة بمحافظتى بورسعيد والأقصر، وتبين منها تحسن مستوى الموارد الذاتية المحققة، والتى تستخدم فى تمويل عناصر تكاليف الخدمات الطبية المقدمة والارتقاء بمستوى جودة تلك الخدمات بما يحقق إرضاء المنتفعين، إلى جانب دراسة إضافة خدمات الاستشارات الطبية والتوعية الصحية وخدمات السياحة العلاجية بمختلف اللغات لمنظومة مراكز الاتصال الكول سنتر بمنظومة التأمين الصحى الشامل.

عقد الاجتماع، اليوم، بحضور الدكتور هانى راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة، وكلا من السادة أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وهم الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور سامى سعد، نقيب العلاج الطبيعى، والدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، والدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدنى من الخبراء فى مجال الرعاية الصحية، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادى لهيئة الرعاية الصحية، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة.