تموين الإسكندرية: بدء موسم توريد القمح أول أبريل المقبل

جدة - نرمين السيد - نظمت مدير التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، مؤتمرًا موسعًا ضم مزارعى الجمعيات الزراعية الكبرى "الصاعدة - رحيم - أبو بكر - أبو دومة - عباد الرحمن"، بحضور المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، والمهندس طارق صالح وكيل وزارة الزراعة، وجمال عمار وكيل مديرية التموين، وأمانى حلمى رئيسة قسم صيانة الحبوب بالمديرية التموين.





تناول الاجتماع شرحًا لضوابط موسم توريد القمح المحلى لهذا العام، والذى يبدأ اعتبارًا من شهر أبريل المقبل، ويستمر حتى نهاية شهر أغسطس القادم. وناقش المشاركون فى الاجتماع بنود القرار الوزارى وتطبيقه، حيث يلزم المزارعين بتوريد 12 أردبًا من القمح عن كل فدان منزرع بالقمح وأسعار توريد القمح هذا العام وفقًا لدرجة النقاوة وتشكيل لجان الاستلام وأماكن الاستلام والتخزين، وحظر التوريد وقصره على هذه اللجان التى يترأسها مديرية التموين والتجارة الداخلية. واستعرض المشاركون، ضوابط هذا العام وكيفية صرف قيمة التوريد التى يتم صرفها خلال 48 ساعة على الأكثر وقيمة الحافز المادى لمن سيورد أكثر من الحد المسموح به من التوريد.

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