إعلام البرلمان تتفقد مبني الجمعية الجغرافية..ونواب: مكان آثري تاريخي يحتاج لمزيد من الاهتمام لتطويره

/689355/إعلام-البرلمان-تتفقد-مبني-الجمعية-الجغرافيةونواب-مكان-آثري-تاريخي-يحتاج-لمزيد-من-الاهتمام-لتطويره

تواصل لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، دورها الرقابي وزياراتها الميدانية، حيث تفقدت اللجنة اليوم مبني الجمعية الجغرافية، نتيجة طلبات الإحاطة التي قدمت من النواب بشأن إعادة ترميم مبني الجمعية.

دوت الخليج

وفي هذا الإطار، قالت الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، أن زيارة الجمعية الجغرافية المصرية تأخرت كثيرا، و كان هناك نداءات متعددة من رئيس الجمعية الجغرافية بأن أجزاء من المبني معرضة للإنهيار.

درية شرف الدين تكشف تفاصيل زيارة إعلام النواب لمبني الجمعية الجغرافية

وأكدت شرف الدين، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن المخطوطات والمقتنيات الموجودة بالجمعية الجغرافية تستحق الحفاظ علي المبني، مضيفة: ما شاهدناه في هذا المبين من كنوز لا يمكن تعويضها في مصر ولا يمكن وجودها في مكان آخر.

وتابعت رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب: مبني الجمعية الجغرافية به انهيارات كثيرةجدا، وعلي الرغم من أن المخطوطات والمقتنيات موجودة معروضة بشكل بدائي، إلا أنها في غاية الأهمية، حيث يمكن من خلالها تكوين العديد من المتاحف وليس متحف واحد.

وتسائلت شرف الدين: متسائلة ما صلة وزارة التضامن بالجمعية الجغرافية ومقتنياتها التاريخية، مضيفة: أعتقد أن الجمعية لابد أن تكون تابعة للوزارة المسئولة عن الآثار.

وأكدت رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار، أن الزيارة كاشفة لحال هذه الجمعية التي لا تتلقي أي معونة من أي جهة، والدليل علي ذلك الشروخ الموجودة في المبني، متمنية أن تنظر الدولة متمثلة في جميع جهاتها للمبني الآثري الذي لا يعوض بأي شكل من الأشكال، مضيفة: ويكفي أننا استرجعنا طابا من الوثائق الموجودة بالجمعية.

هند رشاد : الجمعية الجغرافية مكان آثري تاريخي يحتاج لمزيد من الاهتمام لتطويره

وقدمت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، الشكر للنائبة جيهان زكي والنائبة جيهان البيومي، لتقدمهم بطلبات إحاطة للجنة الإعلام والثقافة والآثار بشأن ترميم الجمعية الجغرافية المصرية.

وأضافت رشاد، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: مبني الجمعية الجغرافية آثري وفيه جزء كبير من تراثنا وحياتنا كمصريين، إلا أن المبني يوجد به تصدعات، كما أن وعوامل الزمن أثرت عليه من خلال وجود بعض الشروخ.

وأكدت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، علي ضرورة ترميم مبني الجمعية الجغرافية، باعتباره مكان تاريخي أثري ثقافي علي أعلي مستوي، متمنية أن يكون هناك اهتمام بشكل أكبر بالجمعية الجغرافية، علي أن يكون هناك فكر مواكب لتنمية موارد الجمعية الجغرافية.

داليا السعدني: زيارة الجمعية الجغرافية جاءت بعد تدخل البرلمان بشأن الحالة المتردية للمبني

وأكدت النائبة داليا السعدني عضو لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، أن زيارة الجمعية الجغرافية جاءت بعد عدة طلبات إحاطة قدمها النواب بشأن الحالة المتردية التي وصلت إليها الجمعية الجغرافية.

وأوضحت السعدني، في تصريح خاص لـ دوت الخليج، أن مبني الجمعية الجغرافية تم إنشاؤه عام1875، مضيفة: الزيارة جاءت علي أساس أنه مبني إداري، لكن الوضع الإنشائي متردي، علي الرغم من احتوائه علي العديد من الكنوز والمشغولات وجزء كبير من تاريخنا موجود بهذا المبني.

وتابعت عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب: مبني الجمعية الجغرافية عبارة عن تجسيد لعظمة تاريخ مصر، لافتة أن هناك شروخ ناتجة عن فصل في هذا المبني الخارق.

واستكملت السعدني: جميع المشغولات الموجودة في مبني الجمعية الجغرافية لا يشوبها أي شيء سوي الشروخ فقط، متمنية أن تبذل الحكومة مجهود يضمنن المحافظة علي المبني ومقتنياته.

وطالبت عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، بعمل متحف مفتوح، لرؤية جزء من تاريخنا، مضيفة: من المستحيل أن نترك مبني الجمعية الجغرافية بهذا الشكل حتي ولو بالمجهود الذاتي.

منال هلال: مبني الجمعية الجغرافية صمم علي الطراز الإسلامي الرائع

قالت النائبة منال هلال عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن زيارة الجمعية الجغرافية جاءت بعد عدة طلبات إحاطة تقدمنا بها، لافتة أن طلب الإحاطة جاء بشأن إعادة ترميم مبني الجمعية الجغرافية والذي يحتاج لمبالغ طائلة.

وأضافت هلال، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: مبني الجمعية الجغرافية تم بنائه حيث منذ 146 عاما تقريبا، مؤكدة أن المبني صمم علي الطراز الإسلامي الرائع.

وأكدت عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، علي ضرورة التوجه السريع من الدولة لإنقاذ المبني العظيم الذي يحتوي علي خرائط تاريخية نادرة، مضيفة: بعض الخرائط التي يحتوي عليها مبني الجمعية الجغرافية استخدمت في رجوع طابا حيث اثبتت هذه الخرائط أحقية الدولة المصرية في طابا.

جيهان البيومي:الجمعية الجغرافية المصرية ثروة قومية تتطلب الحفاظ عليها

وقدمت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، الشكر للجنة الإعلام برئاسة الدكتور درية شرف الدين، لافتة أن زيارة مبني الجمعية الجغرافية جاءت بعد تقدمها بطلب إحاطة بشأن انهيار المبني.

وأكدت البيومي، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، أن مبني الجمعية الجغرافية يعد منبر العلم للجغرافيين، مضيفة: لم أشهد وجود جمعية جغرافية في العالم أجمع مثل مبني الجمعية الجغرافية المصرية.

وتابعت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب: المبني يتعرض للإنهيار، مؤكدة أن هذا المبني يعد ثروة قومية للدولة المصرية، الأمر الذي فرض علينا التقدم بعدة طلبات إحاطة بشأن الجمعية الجغرافية.

وأشارت البيومي، إلي أن طلبات الإحاطة جاءت حتي ينتبه المسئولون بأهمية هذا المبني، مضيفة: لجنة الإعلام لمست أهمية كل ركن من أركان المبني، وشاهدت روعة وتاريخ وحضارة مصر، بوجود الخرائط والمحفوظات والقطع الأثرية التي يحتوي عليها المبني.

واستكملت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب: الجمعية الجغرافية عريقة وآثرية منذ عهد الخديوي إسماعيل، لافتة أن تكلفة ترميم المبني طائلة، لذلك لابد من تتضامن وتكاتف جميع الوزارات، ولابد أن يكون لوزارة الثقافة دور لرعاية المبني.

وأردفت البيومي: أعضاء هيئةالتدريس بالجامعات الدولية يبعثون برسائل استياء بشأن المبني، مؤكدة أن الجمعية الجغرافية كان لها دور كبير في حل كافة المشكلات ولاسيما مشكلة طابا، لافتة أن الوثائق الموجودة في الجمعية تعتبر كنوز مصرية داخل هذا المكان.