/689352/الزمالك-يهنئ-سيف-الجزيري-وحمزة-المثلوثي-بالتأهل-لكأس-العالم-مع-تونس

هنأ نادي الزمالك سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي لاعبان الفريق الأول لكرة القدم، بعد التأهل لكاس العالم قطر 2022 مع المنتخب التونسي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح اللاعبان في التأهل مع تونس لكاس العالم، بعدما تخطوا منتخب مالي وتعادلوا معه بالأمس بدون أهداف، ليتأهل النسور بعد فوزهم اللقاء الأول بهدف نظيف على ملعب مالي.

ونشر نادي الزمالك على الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تهنئة لثنائي الفريق وكتب: "تهانينا للاعبينا سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي وذلك لمشاركتهم في تأهل منتخب تونس إلى كأس العالم ٢٠٢٢.

"نتمناكم خير ممثل للزمالك وللعرب والقارة الإفريقية في المونديال".

تونس والمغرب ينجحان في التأهل لكأس العالم

حقق المنتخب المغربي الفوز على الكونغو الديمقراطية بنتيجة أربع أهداف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الطرفين في إياب الدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022 قطر.

افتتح عز الدين أوناجي الهدف الأول في الدقيقة الـ 21، وجاء الثاني في الدقيقة السابعة من الوقت البدل الضائع من الشوط الأول عن طريق طارق تيسودالي.

وسجل عز الدين أوناجي هدف الثاني في اللقاء في الدقيقة الـ 54 من عمر اللقاء، واختتم أشرف حكيمي سجل التهديف بالرابع في الدقيقة الـ 69 من المباراة.

وبهذا الفوز نجح المنتخب المغربي من حصد بطاقة التأهل إلى مونديال قطر، بعد تحقيق الفوز على الكونغو بنتيجة 5 مقابل 2 هدف، مجموعي مبارتي الذهاب والإياب.

غانا تتأهل على حساب نيجيريا

نجح المنتخب الغاني من تحقيق أول بطاقة من القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر، على حساب نيجيريا.

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة نيجيريا وغانا، بهدف لهدف، في لقاء جمع بين الطرفين في مباراة الإياب بالدور النهائي من تصفيات كأس العالم 2022.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الذهاب بين نيجيريا وغانا، في لقاء احتضنته الأراضي الغانية، ليصل الدور إلى الإياب لحسم بطاقة التأهل.

افتتح توماس بارتي قائد المنتخب الغاني سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الحادية عشر من عمر اللقاء، ورد عليه ويليام تروست بالتعادل في الدقيقة الثانية والعشرين.

وبهذه النتيجة يتأهل المنتخب الغاني إلى كأس العالم 2022 قطر، بعد التعادل والنجاح في تسجل هدف على خصمة ليحسب بهدفين في التعادل بين الطرفين.