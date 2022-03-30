رئيس النواب يُقر تقليد جديد بمناسبة عيد الأم بمجلس النواب

/689350/رئيس-النواب-يقر-تقليد-جديد-بمناسبة-عيد-الأم-بمجلس-النواب

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي ،رئيس مجلس النواب، اليوم بعدد من السيدات العاملات بالأمانة العامة لمجلس النواب للتهنئة بعيد الأم، بحضور المستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس.

دوت الخليج

أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي عن تقديره الكامل لمكانة المرأة في المجتمع، مؤكداً أن المرأة المصرية هى صمام الأمان للأسرة المصرية في حماية أبنائها لما تبذله من جهد كبير في تنشئتهم في بيئة صالحة، ومساهمتها الفعالة في تقديم جيل نافع لنفسه ولأهله ووطنه .

رئيس مجلس النواب يلتقي عدداً من السيدات بالأمانة العامة للمجلس للتهنئة بعيد الأم

ومن جانبهن، أعربن السيدات العاملات بالأمانة العامة لمجلس النواب عن بالغ امتانهن وتقديرهن للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على هذه التهنئة الغالية والكريمة .

رئيس النواب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان

وكان قد بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعيده على مصر والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

جاء في نص برقية التهنئة: يطيب لى أن أرسل لفخامتكم باسمى وباسم نواب المجلس بخالص التهنئة القلبية بحلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم وعلى مصرنا الحبيبة وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات."

وأضاف رئيس مجلس النواب:" لقد عودتنا- يا فخامة الرئيس- أن تنجز ما تعد، ولقد أنجزتنا ما وعدتنا، فما وعدت بغير مقدور، وما تأخرت عما تقدر، فكان أن دفعت التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبذلت أقصى الطاقة لحل المشكلات المتراكمة الذى يحتاج حلها إلى عزم الرجال، وحسم الرجال، وكنتم القادرين على هذا العزم وهذا الحسم."

وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي :" ننتهز هذه المناسبة الدينية الجليلة لنؤكد لفخامتكم، أن مجلس النواب المعبر عن آمال الشعب وطموحاته يبارك خطوكم وما تم على أيديكم من إنجازات ظاهرة جلية، يعلو بها البناء."