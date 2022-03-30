/689349/وزير-الخارجية-من-البرلمان-مصر-تلتزم-بمبادي-الأمم-المتحدة-تجاه-الأزمة-الروسيمة-الأوكرانية

استضافت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، السفير سامح شكرى، وزير الخارجية، حيث وقال النائب كريم درويش رئيس اللجنة أن وزارة الخارجية تعمل فى صمت ولا تتحدث عن نفسها، بينما إنجازاتها هى التى تتحدث.وقال السفير سامح شكرى وزير الخارجية، إن مرور 100 سنة على تأسيس وزارة الخارجية ذكرى عزيزة علينا لأنها ذكرى لاستعادة مصر استقلالها وسيادتها، موجها الشكر لنواب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، معربا عن سعادته لحضوره هذا اللقاء.

تحيا مصر

وأضاف "شكري": "نحن كسلطة تنفيذية نتواصل بشكل دائم مع لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس بشأن كل القضايا"، مشيدا بدور لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، قائلا: "تمثيل اللجنة فى المجالس البرلمانية مشرفا ويظهر تاريخ العمل التشريعى لمصر فى المحافل الدولية".وتابع: "التعاون بين السلطتين التشريعية والتفيذية لا غني عنه، ومصلحة الوطن والمواطن لا تكتمل إلا بهذا التعاون".

وزير الخارجية من البرلمان: مصر تلتزم بمبادي الأمم المتحدة تجاه الأزمة الروسيمة الأوكرانية

وقال إن الدولة المصرية استعادت عافيتها بعد الأحداث الكبرى التي مرت بها، مضيفا: "مصر الآن أصبحت لها دورا فعال سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي".

وقال السفير سامح شكري :" نحن نتابع آخر التطويرات وننتظر نتائج المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني" مضيفا :" نحن كدولة مصرية نلتزم بمبادي الأمم المتحدة مع مراعاة أن هناك مسببات أدت لهذه الأزمة يجب العمل على إزالتها" وأشار "شكرى" إلى أن الدولة المصرية تتمني عودة كافة الأطراف إلى الحوار والالتزام بمبادئ القانون الدولي" مضيفا : أن " تداعيات الأزمة والعقوبات التي فرضت على روسيا أدت إلى رفع الأسعار فى جميع دول العالم وهو ما يحفز على سرعة الخروج من الأزمة وحلها بما يتسق مع الأعراف الدولية".