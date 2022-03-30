/689348/محمد-جمعة-يروج-لـ-مسلسل-جزيرة-غمام-رمضان-يجمعنا

تفصلنا أيام عن السباق الرمضاني لعام 2022، وقد روج العديد من نجوم الفن لمسلسلاتهم، وأبرزهم الفنان محمد جمعة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام.

دوت الخليج يرصد لكم ترويج الفنان محمد جمعة لمسلسل «جزيرة غمام» وذلك خلال السطور القادمة

وشارك الفنان محمد جمعة متابعيه صورة من البوستر الرسمي لمسلسله الرمضاني «جزيرة غمام» وعلق عليها: جزيرة غمام علي قناة الحياه رمضان يجمعنا ان شاء الله

وتفاعل متابعيه مع البوست بالدعاء له أن يوفقه الله، وعلق له أحمد إمام على هذا البوست، قائلًا: الف الف مبروك يا حبيبي.

ومن الجدير بالذكر، أن يحتل محمد جمعة أدوار متعدةة في مسلسلات مختلفة بشهر رمضان 2022 ونرصدها لكم في الآتي.

دور محمد جمعة في مسلسل المشوار

ودور الفنان محمد جمعة في مسلسل «المشوار» منقذ الفنان محمد رمضان، إذ أنه يقوم بمساعدته هو والفنانة دينا الشربيني، خلال أحداث العمل في الهروب، ويشارك في البطولة كل من عمرو عبدالجليل، أحمد سعيد عبدالغني، بيومي فؤاد، ندى بسيوني، أحمد مجدي، خالد كمال، أحمد صفوت، وهو من تأليف محمد فريد، وإنتاج شركة "ميديا هب - سعدي جوهر".

دور محمد جمعة في مسلسل ديما عامر

ويجسد جمعة في مسلسل «ديما عامر» شخصية نوبي يعيش في أسوان وهو صديق مصطفي شعبان وخلال الاحداث بيستقبل رحلة المدرسة التي يقودها شعبان في اسوان وبيحتفي بيهم،

دور محمد جمعة في مسلسل في بيتنا روبوت

أما عن مسلسل «في بيتنا روبوت» يقوم محمد جمعة بزوج شقيقة هدى زاهر والذي يعيش في الخليج العربي ولديه تطلعات طبقية، وتدور أحداث الجزء الثاني من مسلسل«في بيتنا روبوت»، حول ظهور مهندس منافس جديد لـ«يوسف» ويلعب دوره الفنان هشام جمال، يمتلك شركة منافسة وروبوت يتميز بالقوة، ويدعى «متين»، وتدور بينهما العديد من المسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدارالحلقات.

ويتلقى «يوسف» و«سارة» وتجسد دورها الفنانة ليلى زاهر، مفاجأة سارة بانتظارهما أول مولود لهما، وتبدأ الأحداث في التصاعد بسبب معاناة الزوجان من المشاكل الأسرية خلال فترة الحمل.