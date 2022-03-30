/689347/قائمة-المصري-لمواجهة-مازيمبي-في-كأس-الكونفدرالية

أعلن معين الشعباني المدير الفني للنادي المصري، قائمة فريقه لمواجهة مازيمبي الكونغولي، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من كأس الكونفدرالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح المصري في التأهل بشكل رسمي من المجموعة، حيث يحتل المركز الأول برصيد 10 نقاط، بينما حل مازيمبي في المركز الثاني بثمانية نقاط، وضمن الفريقين التأهل بشكل رسمي.

وتقام المبارة يوم الأحد القادم على ملعب " تي بي مازيمبي"، في تمام الساعة الثالثة عصراً.

قائمة المصري لمواجهة مازيمبي

ياسر حامد، فريد شوقي، عمرو موسى، أحمد شديد، إسلام صلاح، حسين رجب، عمرو مرعي، أحمد مسعود، أوستين أموتو، إيزي إيميكا، محمد جريندو، كريم العراقي، إلياس الجلاصي، أحمد شوشة، حسن علي، هيثم العيوني، أحمد حمودي، عصام ثروت، محمد شحاتة، وأسامة الجزار.

المصري البورسعيدي يحول أحمد الشيخ للتحقيق بفرمان من معين الشعلاني

قرر مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية إحالة أحمد الشيخ مهاجم الفريق للتحقيق بواسطة المستشار القانوني للنادي، مع ايقاف مستحقاته لحين صدور قرار المستشار القانوني للنادي.

وكان المصري أعلن عن إيقاف مستحقات اللاعبين بعد التعادل مع إنبي اليوم الخميس في الدوري المصري الممتاز. طالع التفاصيل من هنا.

قرار تحويل أحمد الشيخ للتحقيق

ووفقًا للحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" فإن هذا القرار جاء بناء على المذكرة المقدمة من الجهاز الفني للفريق بقيادة معين الشعباني ومدير الكرة كريم ذكري والدكتور مجدي الألفي طبيب الفريق بشأن عدم انتظام اللاعب في تدريبات الفريق.

كما أوضح الحساب الرسمي أن اللاعب يتغيب باستمرار بدون عُذر مسبق، وكذلك عدم التزامه بتعليمات الجهازين الفني والطبي للفريق.

وصرح بذلك عاطف مبروك نائب رئيس النادي والمشرف العام على الفريق الأول.

نتيجة مباراة المصري وانبي

انتهت أحداث مباراة المصري البورسعيدي وإنبي بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهم، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الحادية عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز.

افتتح محمد شريف محمد لاعب انبي سجل التهديف في المباراة، في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء من خلال تمريرة خاطئة من أحمد شديد قناوي لتصل إلى محمد شريف الذي راوغ المدافع واخترق من يمين منطقة الجزاء ليسدد الكرة داخل الشباك.