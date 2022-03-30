/689345/في-شهر-المرأة-المصرية-رئيس-مجلس-النواب-يلتقي-عددا-من-السيدات-بالأمانة-العامة-للمجلس-للتهنئة-بعيد-الأم

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي ،رئيس مجلس النواب، اليوم بعدد من السيدات العاملات بالأمانة العامة لمجلس النواب للتهنئة بعيد الأم، بحضور المستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس.

دوت الخليج أعرب المستشار الدكتور حنفي جبالي عن تقديره الكامل لمكانة المرأة في المجتمع، مؤكداً أن المرأة المصرية هى صمام الأمان للأسرة المصرية في حماية أبنائها لما تبذله من جهد كبير في تنشئتهم في بيئة صالحة، ومساهمتها الفعالة في تقديم جيل نافع لنفسه ولأهله ووطنه . في شهر المرأة المصرية ...رئيس مجلس النواب يلتقي عدداً من السيدات بالأمانة العامة للمجلس للتهنئة بعيد الأم ومن جانبهن، أعربن السيدات العاملات بالأمانة العامة لمجلس النواب عن بالغ امتانهن وتقديرهن للسيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على هذه التهنئة الغالية والكريمة .

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