فقد القدرة عن الكلام.. التفاصيل الكاملة لـ اعتزال بروس ويلز التمثيل

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دوت الخليج يكشف أسباب اعتزال بروس ويلز

اعتزال بروس ويلز

جاء اعتزال النجم العالمي بروس ويلز التمثيل بسبب فقدانه القدرة على الكلام ومروره بأزمة صحية شديدة.

ومن جانبها ابنة النجم العالمي بروس ويلز قالت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام: “إلى محبي ومتابعي بروس ويلز، كعائلة قررنا أن نشاركم أن بروس يعاني من بعض المشكلات الصحية الفترة الماضية”.

مرض بروس ويلز

وأضافت على صورة والدها التي نشرتها: “والتي جعلته يفقد القدرة على الكلام، مما يؤثر على قدراته المعرفية.. وهذا وقت صعب بالنسبة لنا كعائلة، ونحن نشعر بالامتنان لحبكم ودعمكم المستمر وحرصكم على متابعة بروس”.

واستكملت كلامها عن حالة النجم العالمي: “وهو حاليا فاقد القدرة على التواصل معنا ومع أي شخص آخر، مما يؤثر في القدرة على التحدث والكتابة وفهم لغة الشفاه، نتيجة لهذا ومع الكثير من الاعتبار، يبتعد بروس عن المهنة التي كانت تعني له الكثير”.

واختتمت ابنة بروس ويلز: “غالبًا تحدث هذه الحالة بشكل مفاجئ بعد التعرض لجلطة دماغية أو إصابة خطيرة في الرأس، ولكنها تحدث أيضا تدريجيا في بعض الحالات وتختلف من حالة لأخرى”.

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وفي سياق آخر، كانت آخر أعمال بروس ويليز، فيلم يحمل اسم A Day To Die، وكانت قد طرحت الشركة المنتجة البرومو الخاص بالعمل منذ فترة، وضم الفيلم عددا كبيرا من الفنانين على مستوى العالم من بينهم الفنان المصري محمد كريم، وتدور أحداث الفيلم داخل إطار من الأكشن والإثارة، والعمل من إخراج الأمريكي Wis Miller، والتأليف لـ Rab Berry وScott Mallace.

ومن ناحية أخرى، كانت الممثلة العالمية ديمي مور شاركت متابعيها وجمهورها احتفالها قبل أيام بعيد ميلاد زوجها السابق بروس ويلز بعيد ميلاده السابع والستين وذلك رغم الانفصال الذي تم بينهما منذ سنوات، حيث يظهرا برفقة بعضهما البعض في أعياد الميلاد والمناسبات.