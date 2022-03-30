النائب هشام الجاهل لوزير التموين: منعدمى الضمير ومتلاعبى الزمم مزعلين المصريين فى الأسواق«فيديو»

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أشاد النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب بالإجراءات التي أتخذتها الحكومة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي للتخفيف عن كاهل المواطنين من حدة التداعيات الاقتصادية السلبية التي تسببت فيها الأزمة الروسية الأوكرانية،إضافة إلى وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي للاستخدام لعدة شهور، مضيفا" إحنا كنواب بنطمن المواطنين فى الشارع إن مفيش خوف على الأمن القومي الاستراتيجي والغذائي لمصر.

تحيا مصر

جاء ذلك خلال مشاركته فى اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من بعض النواب، والموجهة لوزير التموين بشأن ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية وغير الأساسية، وخطة الوزارة لمواجهتها وضبط الرقابة على الأسواق، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.

النائب هشام الجاهل لوزير التموين: منعدمى الضمير ومتلاعبى الزمم مزعلين المصريين فى الأسواق

ولفت هشام الجاهل، إلى وجود تناقضات من ناحية ، يوجد رئيس جمهورية يواصل الليل بالنهار لاتمام إنشاء الجمهورية الجديدة، إضافة إلى تنمية الريف المصري، حتي نصل بمصر الي مصاف الدول، إضافة إلى حرص الدولة على مشاركة أبنائها العاملين بالجهاز الإداري فى مواجهة الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية من خلال التصدي لأرتفاع الأسعار، من خلال تبكير صرف العلاوت والحوافذ لهم، مشيدا بجهود القوات المسلحة ووزارة الداخلية فى الحفاظ على الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، وتأمين المواطنين، فضلاحكومة تعمل على كافة الاتجاهات.

وأوضح عضو مجلس النواب، وجود جانب مظلم ممثل فى مجموعة من الاسماء توجد لدي الرقابة التموينية، و جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، ومباحث التموين، قائلا:” هؤلاء الأشخاص من كبار التجار، خاربي الزمم ومعدومي الضمير، يتحكمون فى السلع ويتلاعبون بالأسواق، لافتا إلى أن هناك بعض السلع لم يطبق عليها سعر الدولار الجديد أو مصاريف شحن جديدة أو سعر وقود جديد، مؤكدا أن كل السلع الموجودة داخل السوق المصري بالأسعار القديمة ولكن المتلاعبين بالاسواق " ما بقاش همم غير زيادة أرصدتهم فى البنوك"، مضيفا " عمت ابصارهم وبصائرهم..تلاعبو الأسواق ورفعوا الاسعار.. دون وازع من ضمير أو سند من القانون”، مطالبا الحكومة بالتصدي لهم.

وقال النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب، أنه أطلق مبادرة تحت عنوان، “ كلنا أيد واحدة لمواجهة الغلاء”، بالتعاون مع صغار التجار وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وبرعاية محافظ البحيرة ، ووزلرة التموين، وحزب مستقبل وطن، وذلك لتوفير السلع بأسعار مخفضة فى متناول الجميع، موضحا أن سعر كيلو اللحمة البلدي وصل لـ 140 جنيه فقط.

وأكد هشام الجاهل، أن احتكار السلع من قبل كبار التجار، هو سبب أرتفاع الأسعار، وهو ما يضع النواب فى مشكلة مع المواطن، مضيفا” المواطن ينظر للنائب زيه زي الحكومة..وبيقولولنا أنتوا اللي غليتو الأسعار.. ونحن برئيين براءة الذئب من دم إبن يعقوب”. .