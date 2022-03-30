/689340/تعليم-النواب-توصي-بتدريب- طلاب-كليات-الطب-علي-النظام-الجديد-بالمستشفيات-الجامعية

أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم بتدريب طلاب كليات الطب بالنظام الجدي تدريباً فعلياً في المستشفيات الجامعية وومستشفيات وزارة الصحة وأن يكون هناك تقييماً مستمراً لاداء أطباء الأمتياز للتأكد من إكتسابهم المهارات الطبية اللازمة لمهنة ىالطب

دوت الخليج

وناقشت لجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة الدكتورسامي هاشم مع لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلي للجامعات تعديلات اللوائح في كليات الطب للتناسب مع النظام الجيد ، والتاكيد من تطوير طرق التعليم الطبي ووجود الاماكن الكافية لتدريب أعداد من أطباء الإمتياز

تعليم النواب توصي بتدريب طلاب كليات الطب علي النظام الجديد بالمستشفيات الجامعية

وأكد د. سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أن اللجنة ناقشت موضوع التدريب الإلزامي لطلاب كليات الطب حيث كان الطلاب في النظام السابق 6 سنوات وسنة إمتياز تم تغيير الظام في 2018 ليصبح هناك تدريب إلزامي لطلاب الإمتياز مشيراًأنه تم إستعراض أيضاً إستعدادات الجامعات وكليات الطب لهذا النظام من خلال الإمكانيات المتاحة والتدريب للكوادر والاطباء