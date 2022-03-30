ضبط 7 منشآت طبية مخالفة فى البحيرة

فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين، قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك الفرع الإقليمي بالبحيرة وفريق العلاج الحر بأبو المطامير والوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير بحملات مكبرة أسفرت عن تنفيذ 3 قرارات غلق لـ 3 معامل طبية.

كما تمكنت الحملة أيضاً من ضبط 4 منشآت طبية مختلفة التخصصات تدار بدون ترخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، فضلاً عن ضبط كمية من الكيماويات المنتهية الصلاحية بإحدى المعامل، هذا وشدد محافظ البحيرة على ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط المخالفين، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

محافظ البحيرة يتابع حملات مديرية الصحة

كان محافظ البحيرة، قد كلف رؤساء الوحدات المحلية، بالتنسيق مع الشرطة ومديرية الصحة، وجهاز حماية المستهلك للمرور على المنشآت الطبية ومراجعة التراخيص، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبيئية، وكشفت اللجنة أثناء مرورها على مركز أبو حمص عمل 4 منشآت طبية بدون ترخيص، تعمل فى مجالات العيادات، والمعامل، والتغذية والتخسيس

أغلقت الحملة المنشآت المخالفة، وحررت محاضر ضد ملاكها، وحذرت من فتحها دون الحصول على التراخيص اللازمة، تأتى الحملة فى إطار التعاون بين الرقابة والمتابعة فى محافظة البحيرة، وجهاز حماية المستهلك، والعلاج الحر بمديرية الصحة، لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال فحص المنشآت الطبية، ومراجعة تراخيصها، وجودة الأجهزة والعلاجات التى تقدمها هذه المنشآت.

استعدادات البحيرة لشهر رمضان

واستعدت محافظة البحيرة لاستقبال شهر رمضان الكريم بحزمة من الاجراءات أبرزها افتتاح معارض “أهلاً رمضان” والتى نجحت فى توفير لالسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة، كما شنت مديرية التموين بمحافظة البحيرة حملات مكثفة لضبط محتكرى السلع والمتلاعبين بالأسعار، ونجحت الحملات فى ضبط عدداً من المخالفات المتنوعة أبرزها ضبط كميات من السلع الغذائية قبل بيعها بالسوق السوداء، فضلاً عن ضبط كميات أخرى مجهولة المصدر

ومن جانبه أكد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة، أن المحافظة تسعى ملاحقة انتشار ظاهرة احتكار السلع، لافتاً إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ استعداداً لاستقبال شهر رمضان الكريم بكافة الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة، مشيراً إلى أنه تم إعداد غرفة عمليات مركزية لمتابعة شكاوى المواطنين، موضحاً أن هناك أرقام تم تخصيصها لتلقى شكاوى أهالى المحافظة.