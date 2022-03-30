هند رشاد لـ دوت الخليج: الجمعية الجغرافية مكان آثري تاريخي يحتاج لمزيد من الاهتمام لتطويره

/689334/هند-رشاد-لـ-تحيا-مصر-الجمعية-الجغرافية-مكان-آثري-تاريخي-يحتاج-لمزيد-من-الاهتمام-لتطويره

قدمت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، الشكر للنائبة جيهان زكي والنائبة جيهان البيومي، لتقدمهم بطلبات إحاطة للجنة الإعلام والثقافة والآثار بشأن ترميم الجمعية الجغرافية المصرية.

دوت الخليج

وأضافت رشاد، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج: مبني الجمعية الجغرافية آثري وفيه جزء كبير من تراثنا وحياتنا كمصريين، إلا أن المبني يوجد به تصدعات، كما أن وعوامل الزمن أثرت عليه من خلال وجود بعض الشروخ.

هند رشاد : الجمعية الجغرافية مكان آثري تاريخي يحتاج لمزيد من الاهتمام لتطويره

وأكدت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، علي ضرورة ترميم مبني الجمعية الجغرافية، باعتباره مكان تاريخي أثري ثقافي علي أعلي مستوي، متمنية أن يكون هناك اهتمام بشكل أكبر بالجمعية الجغرافية، علي أن يكون هناك فكر مواكب لتنمية موارد الجمعية الجغرافية.

جيهان البيومي:الجمعية الجغرافية المصرية ثروة قومية تتطلب الحفاظ عليها

و من جانبها، أكدت النائبة جيهان البيومي، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، علي أن مبني الجمعية الجغرافية يعد منبر العلم للجغرافيين، مضيفة: لم أشهد وجود جمعية جغرافية في العالم أجمع مثل مبني الجمعية الجغرافية المصرية.

وتابعت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب: المبني يتعرض للإنهيار، مؤكدة أن هذا المبني يعد ثروة قومية للدولة المصرية، الأمر الذي فرض علينا التقدم بعدة طلبات إحاطة بشأن الجمعية الجغرافية.

وأشارت البيومي، إلي أن طلبات الإحاطة جاءت حتي ينتبه المسئولون بأهمية هذا المبني، مضيفة: لجنة الإعلام لمست أهمية كل ركن من أركان المبني، وشاهدت روعة وتاريخ وحضارة مصر، بوجود الخرائط والمحفوظات والقطع الأثرية التي يحتوي عليها المبني.

وهذا فرض علينا تقديم العيدد من طلبات الإحاطة حتي ينبته المسئولين لأهمية المبني، لجنة الإعلام لمست في كل ركن في أركان الجمعية رووشافت روعة وتاريخ وحضارلاة مصر بوجود الخرائط وال والمحفوظات والقطع الأثرية الموجود،

واستكملت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب: الجمعية الجغرافية عريقة وآثرية منذ عهد الخديوي إسماعيل، لافتة أن تكلفة ترميم المبني طائلة، لذلك لابد من تتضامن وتكاتف جميع الوزارات، ولابد أن يكون لوزارة الثقافة دور لرعاية المبني.