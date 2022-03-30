بحضور شخصيات مرموقة.. تفاصيل فعاليات احتفالات مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفية

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تقام الآن فعاليات إحتفالات مهرجان السينما الفرنكوفية المقامة في قصر السينما بجاردن سيتى، والتي بأتي ضمن فقراتها الإحتفالية يتم عرض فيلم قصير عن تاريخ الفرنكوفونية، وعن دور مصر البارز فى دعم حركة الفرنكوفونية على مختلف الأصعدة، وخاصةً على الصعيد الفني والدبلوماسي والثقافي، وقد حضر العديد من الأشخاص المرموقة.

دوت الخليج يرصد لكم حضور شخصيات مشهورة إلى إحتفالات مهرجان السينما الفرنكوفية وذلك خلال السطور القادمة.

مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية

يقيم مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، برئاسة الناقد السينمائي د ياسر محب، مؤسس ورئيس المهرجان، إحتفالية ثقافية وفنية خاصة، بمناسبة أعياد الفرنكوفونية وذكرى تاريخ وضع حجر الأساس لستوديو مصر فى السابع من مارس عام ١٩٣٤ على يد طلعت باشا حرب "رائد الإقتصاد المصرى" و"أبو السينما المصرية".

ويتضمن برنامج الإحتفالية عرض فيلم قصير عن تاريخ الفرنكوفونية، ودور مصر البارز فى دعم حركة الفرنكوفونية على مختلف الأصعدة، وخاصة الصعيد الدبلوماسى والفنى والثقافى.

إلى جانب حلقة نقاشية تحت عنوان "مصر و الفرنكوفونية.. تاريخ حافل من النجاح والعطاء المتبادل"، بحضور ومشاركة السفير وزير مفوض خالد عارف مدير شؤون الفرنكوفونية بوزارة الخارجية المصرية، والفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية ومدير قصر السينما، وممثلى عدد من سفارات الدول الفرنكوفونية وعدد من الدبلوماسيين والفنانين ورجال الإعلام، بإلإضافة إلى تقديم معزوفات لمجموعة من أشهر مقطوعات الموسيقى التصويرية والأغنيات الخاصة بأفلام الدول الفرنكوفونية، تقدمها فرقة "أكورديونيلا".

يعقبها عرض الفيلم الروائى الكندى "حروب"، الفائز ب "جائزة الدكتور بطرس بطرس غالى" لأفضل سيناريو من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية فى دورته الأولى، التى عقدت خلال شهر ديسمبر 2021.

إفتتاح مهرجان السينما للتصميم

وعلى صعيد آخر، قد تم افتتاح مهرجان الـسينمائي للتصميم “FMD “Design My Film”، بدورته الثانية الذي يجمع بين عالمي التصميم والأفلام السينمائية، وذلك مساء يوم الأربعاء الموافق 27 من يناير الماضي في تمام الساعة السابعه مساءً، بالجامعة الأمريكية في وسط البلد، وذلك تحت رعايه السفير الأمريكي.

وحضر حفل الإفتتاح مجموعة من الفنانين والمشاهير وكلا من مؤسسي مهرجان فيلم ماي ديزاين فرح الرافعي وإسراء محمود ابراهيم، ومدير مهرجان السينمائي للتصميم والعمار بنيو يورك كايل بيرجمان، والمخرج السينمائي السويسري كريستوف شوب، ومدير فيينا للتصميم الأسبوعي جابريال رولاند.