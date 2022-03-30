/689331/تعليم-المنوفية-يعلن-مواعيد-امتحانات-الدورين-الأول-والثاني-للنقل-والشهادات-للعام-2022

اعتمد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية البيان الزمني لجداول امتحانات النقل والشهادات العامة المحلية للدورين الأول والثاني للعام الدراسي 2021 / 2022 بحضور الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية .

وأكد ابو ليمون أن جميع الامتحانات ستعقد وسط اجراءات وقائية واحترازية مشددة للوقاية من الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد، من جانبها صرحت الدكتورة أماني قرني مدير مديرية التربية والتعليم أن امتحانات الدور الأول للصف الرابع الابتدائي ستبدأ يوم 8 مايو القادم وتستمر حتى يوم 12 من مايو 2022 .

امتحانات الابتدائية

بينما تبدأ اختبارات الصف الخامس الابتدائي يوم 26 من ابريل المقبل وتستمر حتى 30 ابريل 2022 وبخصوص اختبار الصف السادس الابتدائي فأنه يبدأ يوم 26 من ابريل المقبل ويستمر حتى 30 ابريل 2022 .

وأضافت مدير تعليم المنوفية أن اختبار الدور الأول لصفوف النقل الإعدادي الأول والثاني العام والمهني ستبدأ يوم 7 من مايو 2022 فيما تبدأ امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية يوم 7 من مايو القادم وتستمر حتى 12 من مايو2022 على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية العامة يوم 14 من مايو وتستمر حتى 19 من شهر مايو 2022 .

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية

وفي ذات السياق تبدأ اختبارات الدور الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني يوم 7 مايو وتستمر حتى 17 مايو 2022، أما بالنسبة لامتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية لمدارس التربية الخاصة فقد تقرر بدء الامتحان يوم 7 مايو وتستمر حتى يوم 12 مايو 2022 كما تقرر عقد امتحان للطلاب الذين تخلفوا عن الحضور في امتحانات الفصل الدراسي الأول يناير 2022 بعذر مقبول للشهادة الإعدادية يوم 16 أبريل المقبل وتستمر حتى يوم 21 ابريل 2022 في لجنة امتحانية مؤمنة تحددها المديرية .وفيما يخص امتحان صفوف النقل بمدارس التعليم الثانوي العام فستقوم وزارة التربية والتعليم بالإعلان عنها، أما بالنسبة لامتحانات الدور الثاني من العام الدراسي الحالي فيرجى الاطلاع بالتفصيل على الجدول المرفق بالمنشور .

يأتى ذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال امتحانات نهاية العام الدراسى.