بدء عزاء عهدي صادق في كنيسة مارمرقس بحضور طفيف من نجوم الفن «فيديو»

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بدأ منذ قليل عزاء الفنان عهدي صادق بكنيسة مارمرقس كليوباترا بمصر الجديدة في حضور عدد قليل من نجوم الفن، أبرزهم منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية.

دوت الخليج

وفاة عهدي صدقي

وتوفى الفنان عهدي صادق، أول أمس الإثنين، عن عمر ناهز 71 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، ونعاه عدد كبير من نجوم الفن، فغرد النجم نبيل الحلفاوى، قائلا:" وداعا للفنان الرقيق الملتزم المحترم المهذب المعجون بالإنسانية والمودة والمحبة عهدى صادق رحمه الله وخالص العزاء لأسرته ومحبيه.

نجوم الفن ينعون عهدي صادق

وقالت الفنانة ندى بسيونى:" وداعا الفنان العظيم عهدي صادق صاحب البصمة الخاصة دائما والطلة المحببة للجمهور، رحل بجسده لكن يبقى خالدا بأعماله التي تمثل علامات في الفن والدراما المصرية خالص العزاء لأهله وذويه وجميع محبيه".

وودعت الفنانة شريهان، الراحل عهدي صادق بكلمات مؤثرة على حسابها بتويتر، ونشرت صورة قديمة تجمعها بالراحل، وعلقت عليها، قائلة: “لله ما أخذ.. وله ما أعطى.. وكل شيء عنده بأجل مسمى.. البقاء لله، من أجمل وأطيب وأنقى وأنبل البشر، أداء تلقائي بموهبة واحتراف كوميديا وتراجيديا، موهبة وخلق وأخلاق وتواضع”.

معلومات حول عهدي صادق

وعهدي صادق من مواليد عام 1950 بدأ حياته الفنية أوائل السبعينيات بأدوار صغيرة، عرف عنه تقديم الأدوار الصعبة التي تظل في ذاكرة المشاهدين، خاصة التليفزيونية، إذ أثار البهجة في نفوس الجمهور بأدواره في أهم مسلسلات فترة الثمانينيات والتسعينيات فشارك في “ليالي الحلمية” و”الشهد والدموع” و”رأفت الهجان” و”أرابيسك” و “زيزينيا” و”بوابة الحلواني” وغيرها. كانت آخر أعماله دوره فى مسلسل “الفتوة” حيث جسد شخصية “عم مسعد” وقبله ظهر في عدد من المشاهد ببعض الأعمال ومنها مسلسلات لهفة، هبة رجل الغراب، نصيبي وقسمتك، الجماعة 2، وغيرها.

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الثقافة المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كلمات الدكتورة إيناس عبد الدايم في نعي الفنان عهدي صادق، إن الراحل احد مفاتيح نجاح الكثير من الاعمال التى شارك بها مشيرة الى تميزه فى تجسيد الشخصيات المركبة وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته".

نعى المنتج أحمد السبكي الفنان الراحل عهدي صادق من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، حيث نشر صورة للفقيد بالأبيض والأسود مكتوب عليها "إنا لله وإنا إليه راجعون"، وعلق عليها وكتب: "تنعي شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع والمنتج احمد السبكي وكافة العاملين بها.. ببالغ الحزن والآسى الفنان الكبير عهدي صادق.. تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته".