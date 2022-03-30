/689327/أبرزهم-شريف-مدكور-وبثينة-كامل-5-إعلاميين-في-دراما-رمضان-2022

أيام قليلة تفصلنا عن موسم مسلسلات شهر رمضان 2022 والذي يشهد مشاركة عدد من الإعلاميين.

دوت الخليج يرصد الإعلاميين المشاركين في مسلسلات رمضان 2022

الإعلامية بثينة كامل

تشارك الإعلامية بثينة كامل بالظهور في مسلسل فاتن أمل حربي للفنانة نيللي كريم والذي يعرض عبر شاشة قناة cbc الفضائية في رمضان 2022.

ويمثل المسلسل عودة لها بعد غياب سنوات طويلة عن المشاركة في الأعمال الفنية حيث ظهرت من قبل في أكثر من عمل بشخصيتها كمذيعة.

ومن ضمن الأعمال التي شاركت بها بثينة كامل كان فيلم في شقة مصر الجديدة ومسلسل موجة حارة، وروجت لدورها بالعمل ومشاركتها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر قائلة: “بداية جديدة استنوني في رمضان مع أحلى الناس ومسلسل "فاتن أمل حربي" بطولة نيللي كريم”.

الإعلامية همسة إمام

وبجانب الإعلامية بثينة كامل، تظهر الإعلامية همسة إمام ضمن أحداث مسلسل فاتن أمل حربي الذي تنافس به الفنانة نيللي كريم ضمن موسم مسلسلات رمضان 2022.

وتدور أحداث مسلسل فاتن أمل حربي وسط إطار درامي اجتماعي، حول الموظفة أمل التي تعمل بالشهر العقارى ومتزوجة ولديها طفلين وتعيش مع حماتها، وتتعرض للعنف الزوجي كما تخوض رحلة صعبة في الحصول على حضانة بناتها بمحكمة الأسرة.

الإعلامي شريف مدكور

ظهر الإعلامى شريف مدكور كضيف شرف خلال أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 المقرر عرضه عبر شاشة قناة الحياة الفضائية.

ويجمع مسلسل في بيتنا روبوت المقرر عرضه في دراما رمضان 2022، عدد من النجوم وهم هشام جمال، وشيماء سيف، وشيرين، وعمرو وهبة، وليلى احمد زاهر، دنيا ماهر .

الإعلامية هبة الأباصيري

أما الإعلامية هبة الأباصيري فتشارك ضمن أحداث مسلسل “مين قال" المقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022.

ويشارك في بطولة المسلسل المقرر عرضه عبر شاشة قناة mbc مصر الفضائية، كلا من جمال سليمان وأحمد داش وديانا هشام ونادين وآخرين.

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الإعلامية مارينا المصري

وبجانب الإعلامية هبة الأباصيري، تظهر أيضًا الإعلامية مارينا المصري كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل "مين قال" للفنان جمال سليمان.

وتدور أحداث المسلسل الذي يعرض عبر منصة شاهد وقناة mbc مصر حول قضية التعليم فهو ينتمي لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ويناقش تأثير التعليم والسوشيال ميديا على الوالدين والأبناء.