صور نادرة جدًا له وفيديو جنازته.. لقطات من حياة العندليب الأسمر في ذكرى وفاته الـ 45

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يحل اليوم ذكرى رحيل العندليب عبد الحليم حافظ الموافق 30 مارس، والتي تعتبر الذكرى الـ 45 على وفاته، وكان الراحل أبرز رموز الرومانسية وفتى أحلام العديد من الفتيات آنذاك، وكانت معظم أغانيه رمزًا للحب والرومانسية منذ أن بدأ أولى أغنياته وحتى الآن، والتي أصبحت أغانيه فيما بعد إلى ملاذ المحبين الأول للتعبير عن حبهم.

دوت الخليج يرصد لكم لمحات من حياة العندليب الراحل عبد الحليم حافظ في ذكرى وفاته وذلك خلال السطور القادمة.

عبد الحليم حافظ وحمام السبرتو

فنى الراحل عبد البحليم حافظ حياته في الفن، نظرًا لعشقه ولوعه به، الأمر الذي جعله يتدرب كثيرًا لإتقان عمله، وصوته حتى الآن خالد في أذهاننا، وعندما يقع المرء في قصة حب، لا يجد سوى أغاني عبد الحليم لتعبر عن مشاعره، وقد العندليب الأسمر العديد من الأفلام الغنائية التي حققت نجاح باهر، وله تاريخ حافل من الأفلام الغنائية في تاريخ السينما، كما شارك كبار فنانات عهده بأدوار البطولة، ومنهم الشحرورة صباح التي شاركت معه في بطولة فيلم شارع الحب.

وقد حدث خلال تصوير هذا الفليم العديد من الكواليس والمواقف الغريبة التي صرح بها الراحل في مقال نادر له عام 1958 والذي كان بعنوان «حمام سبرتو».

وصرح العندليب خلال المقال عن كرهه الشديد للسباحة وأنه أثناء تصوير فيلم شارع الحب توجب عليه النزول إلى الماء في مشهد إنقاذ الشحرورة صباح التي كانت تحاول الإنتحار أثناء أحداث الفيلم ولكنه حاول التهرب من هذا المشهد، وطلب من المخرج عز الدين ذو الفقار الإستعانة بدوبلير للتصوير، ولكنه رفض وأصر على تصويره هذا المشهد، وأن تلقى صباح بنفسها فى الترعة ثم يقف العندليب على شجرة تطل على النيل ويلقى بنفسه فى الماء.

وحكى أنه وافق على تصوير هذا المشهد بعد إصرار صلاح الدين ذو الفقار، على الرغم من خوفه من البلهارسيا منذ طفولته، وعلى الرغم من غضبه وإستائه منن المياه التي ظهرت غير نظيفة، وأكد أن صباح اضطرت للموافقة على نفس هذا المشهد بسبب إصرار المخرج، وظلت حينها تصرخ لعز الدين ذو الفقار وهي في الماء قائلة: أنا غلطانة لأني بشتغل فى فيلم من أفلامك، كان مالى أنا بالمصيبة دى.

وأشار خلال كلامه إلى أنه ظل يطيب خاطر صباح مؤكدًا لها أن مصيبته أكبر لأنه مصاب بالبلهارسيا وأن نزوله لهذه المياه الغير نظيفة قد يزيد من الأعراض، ولكنهما اضطرا للنزول لتنفيذ أوامر المخرج.

فيديو جنازة عبد الحليم حافظ

وتحدثت عن جنازة الراحل العديد من الصحف العالمية، نظرًا لحالة الحزن الشديدة التي طغت على العالم بسبب وفاة العندليب الأسمر، ويرجع سبب ذلك لشهرته عالميًا.

صورة نادرة للعندليب الأسمر

ونعرض لكم فيما يأتي بعض الصور النادرة للعندليب الأسمر، وذلك خلال الآتي: