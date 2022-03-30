محافظ الشرقية يفتتح منفذا لبيع السلع فى الزقازيق بأسعار مخفضة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك تنفيذا لمبادرة المحافظة لمكافحة الغلاء وتحت شعار(فى حب مصر)، مؤكدا أن الهدف من إقامة مثل هذه المنافذ هو خدمة محدودى الدخل والمواطن البسيط ومساعدتهم فى شراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة استعدادا لاستقبال شهر رمضان الفضيل. واطمأن المحافظ -بحسب بيان اليوم- على توافر جميع أنواع الخضروات والفاكهة وتقديمها للمواطنين بأسعار مخفضة عن السوق، موضحا أن المحافظة قامت بالتنسيق مع عدد من كبار تجار الجملة لإقامة معارض وشوادر بمختلف مركز ومدن المحافظة لتقديم السلع الاستهلاكية واحتياجات شهر رمضان بأسعار مخفضة عن السوق، وكذلك تزويدها بكميات من اللحوم الطازجة ومنتجات الألبان والخضروات والفاكهة للتصدى للغلاء والوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجا.

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