عاجل- قرينة الرئيس: نقدر الدور الإنسانى الذى يلعبه الهلال الأحمر المصرى

جدة - نرمين السيد - قالت السيدة انتصار السيسى، إنها شرفت بزيارة غرفة عمليات الهلال الأحمر المصرى، موجهة التحية لهذا الصرح العظيم وإسهاماته الفعالة جنبا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية فى الدولة.





وأوضحت السيدة انتصار السيسى فى تدوينة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "تشرفت اليوم بزيارة غرفة عمليات الهلال الأحمر المصرى، الذى يعد رمزا من رموز العمل المجتمعى العظيم فى مصر، وأود أن أشيد بالجهود العظيمة والدور الإنسانى الذى يلعبه هذا الكيان الهام فى المجتمع المصرى". وأوضحت: "ولقد استمعت إلى عرض توضيحى لجميع أنشطة الهلال الأحمر، وحجم الجهود التطوعية التى يقوم بها أفراده، فتحية فخر وتقدير لهذا الصرح العظيم وإسهاماته الفعالة جنبا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية فى الدولة".

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