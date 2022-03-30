وزيرة البيئة: التكيف مع آثار تغير المناخ أولوية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه لا يمكن الفصل بين موضوعات التكيف مع آثار تغير المناخ والتمويل، وهناك فرصة جيدة فى مؤتمر شرم الشيخ للمناخ لمراجعة التقدم المحرز فى كل من الهدف العالمى للتكيف والهدف الجديد لتمويل المناخ.





جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة نيابة عن رئيس مؤتمر المناخ COP27 السيد سامح شكرى وزير الخارجية، فى فعاليات إطلاق تقرير صندوق النقد الدولى "التكيف مع آثار تغير المناخ فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، بمشاركة محمد بن هادى الحسينى وزير الشئون المالية الإماراتى والسيدة مريم المهيرى وزيرة تغير المناخ والبيئة الإماراتية، وكريستالينا جورجيفا مدير صندوق النقد الدولى.

من جانبها، أكدت كريستالينا جورجيفا مدير صندوق النقد الدولى على أن دور التمويل الحكومى فى المستقبل يجب أن يركز على البحث والتطوير لإيجاد حلول مبتكرة لمشكلات التغيرات المناخية وإزالة العوائق أمام القطاع الخاص، والحد من مخاطر الاستثمار، مشيرة إلى ضرورة رفع الدعم الغير موجه للطبقات الفقيرة، مما يتيح موارد للدول للانفاق على مشروعات تغير المناخ.

وتقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر لصندوق النقد الدولى على إعداد هذا التقرير، والذى سيتم الاستفادة منه فى مؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ COP 27 فى نوفمبر المقبل، مشددة على أهمية التكيف للدول النامية وخاصة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعانى 13 دولة من عدد 22 دولة فى المنطقة من مشكلات نقص المياه العذبه، ومن 21 % إلى 60 % تناقص فى إنتاجية المحاصيل الزراعية حسب السيناريوهات المختلفة.

واستعرضت وزيرة البيئة جهود مصر فى مواجهة آثار تغير المناخ بالتركيز على التكيف، ومنها إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والتى تتأسس على تحسين جودة الحياة للمواطن وصون الموارد الطبيعية، وإعداد خطة للتكيف مع آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى مشروعات حماية الشواطئ ودعم صغار المزارعين وتبطين الترع، وإتاحة المياه النظيفة والصرف الصحى من خلال مبادرة حياة كريمة التى تخدم 60 % من الشعب المصرى، إلى جانب إطلاق الحوار الوطنى للمناخ لرفع الوعى العام بقضايا تغير المناخ، والاستماع إلى آراء ومقترحات المجتمعات المحلية والأكثر تأثرا بتغير المناخ، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التكيف.

وفى ذات السياق، شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد فى المائدة المستديرة الوزارية لصندوق النقد الدولى والحكومة الإماراتية حول وجهات نظر فى تقرير التكيف، حيث أشارت الوزيرة إلى أهمية الحلول المعتمدة على الطبيعة، والتى تساهم فى حل مشكلات آثار تغير المناخ والتنوع البيولوجى، وأهمية التفكير فى السندات الزرقاء للتمويل، كما أكدت على أهمية التركيز على مشكلات الأمن الغذائى والمائى وضرورة تمويل مشروعات التكيف المرتبطة بهما، وأيضا أهمية الحوكمة الرشيدة فى قضية التغيرات المناخية، والتى تمثل هدفا أساسيا فى الاستراتيجية المرحلية للتغيرات المناخية فى مصر.