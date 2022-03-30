عاجل- مواصفات امتحان فبراير ومارس فى اللغة العربية للصف الرابع الابتدائى

جدة - نرمين السيد - ويؤدى طلاب الصف الرابع الابتدائى المطبق عليهم نظام التعليم الجديد 2.0، امتحانات شهرى فبراير ومارس، اعتبارا من السبت المقبل الموافق 2 أبريل 2022، ويبدأون الامتحانات بمادتى اللغة العربية والتربية الدينية.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، واضعى الامتحانات بضرورة أن تغطى أسئلة امتحان اللغة العربية مجالات القراءة المتحررة والنصوص المتحررة والظواهر اللغوية والتعبير والخط.

ووفقاً لتعليمات بناء الاختبار، يتضمن امتحان اللغة العربية 15 مفردة توزع كالتالى:

1) مجال القراءة المتحررة

- سؤال اختيار من متعدد (سؤال عن المعنى): درجتان

- سؤال صواب وخطأ: درجتان

- سؤال إجابة قصيرة فهم مباشر: درجتان

2) مجال النصوص الشعرية المتحررة

- سؤال اختيار من متعدد (سؤال عن المعنى): درجتان

- سؤال صواب وخطأ: درجتان

- سؤال تذوق: درجتان

3) مجال الظواهر اللغوية

- سؤال اختيار من متعدد: درجتان

- سؤال صوب الخطأ: درجتان

- سؤال حول الجملة: درجتان

- سؤالين اختيار من متعدد (علامات الترقيم والإملاء): درجتان

4) مجال التعبير

- أكمل من النماذج المقدمة: 6 درجات

5) مجال الخط: درجتان

وقررت وزارة التربية والتعليم، دمج اختبارات شهرى فبراير ومارس فى اختبار واحد فقط خلال الفترة بين 2 و6 أبريل 2022، على أن تقتصر أسئلة الامتحانات على خطة توزيع المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس، وتوضع الأسئلة من خلال موجهى المواد الدراسية بالإدارات التعليمية، من بنك الأسئلة، على أن يكون لكل مدرسة امتحان خاص بها.

ويتكون كل امتحان من 15 سؤالاً، بإجمالى درجات 30 درجة لكل مادة.

التقييم بالألوان

ووفقاً للنظام التقييم الذى اعتمدته وزارة التربية والتعليم، بنظام التعليم الجديد 2.0، يجرى تقييم الطلاب وفقاً للألوان التالية:



1) اللون الأزرق: المتعلم قد فاق التوقعات فى اكتساب المعارف والمهارات (الدرجة من 85 إلى 100)

2) اللون الأخضر: المتعلم قد امتلك المعارف والمهارات المطلوبة (الدرجة: 65 إلى أقل من 85)

3) اللون الأصفر: المتعلم فى حاجة إلى بعض الدعم (الدرجة من 50 إلى أقل من 65)

4) اللون الأحمر: المتعلم لم يتقن هذه المعارف والمهارات ولا يزال يحتاج إلى الكثير من الدعم (الدرجة من 1 إلى أقل من 50)