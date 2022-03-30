محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير إسبانيا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - بحث محافظ الإسكندرية محمد الشريف، اليوم الأربعاء، مع سفير إسبانيا بالقاهرة رامون خيل كاساريسسفى، والقنصل الإسبانى الجديد بمصر البارو ترابيسيدو، سبل تعزيز مجالات التعاون المشترك بين الجانبين.





فى البداية، رحب المحافظ بجميع الحضور على أرض الإسكندرية، كما أعرب عن ترحيبه بالقنصل الجديد، مؤكدًا على استعداده لتذليل كافة التحديات فى سبيل زيادة الاستثمارات فى مدينة الإسكندرية. من جانبه، قدم السفير الشكر للمحافظ على حفاوة الاستقبال، وأعرب عن سعادتهم بالمشاركة فى مؤتمر المناخ (cop 27) والذى سوف تستضيفه مصر هذا العام والذى يدل على مدى اهتمام مصر بالطاقة الخضراء.

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