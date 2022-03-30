جامعة مطروح: خصم 50% من المصروفات الدراسية لذوى الاحتياجات الخاصة  

جدة - نرمين السيد - قال رئيس جامعة مطروح الدكتور مصطفى النجار، إن مجلس الجامعة وافق على توصية مجلس الدراسات العليا والبحوث، بالموافقة على خصم نسبة 50% من المصروفات الدراسية للطلاب المتقدمين لفصل الربيع 2022 من ذوى الإعاقة، وذلك فى ضوء القانون الخاص بذوى الإعاقة.





وقدم النجار - خلال ترؤسه اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الجامعة - التهنئة للدكتور محمود عباس، وجميع منسوبى الجامعة، والأمة العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، مضيفًا أنه تم الاتفاق على شكل الدراسة وفق متطلبات الشهر الفضيل، ووفقًا للجداول التى تعدها الكليات فى هذا الشأن.

وتوجه رئيس الجامعة - حسب بيان - بالشكر للدكتور عمرو عبد الحميد القائم بأعمال عميد كلية الزراعة الصحراوية والبيئية، للجهد المبذول من جميع القائمين على الوحدة البحثية الإرشادية لزيت الزيتون عالى الجودة، والذى تم افتتاحها ضمن مشروع التنمية المستدامة ورفع الكفاءة الإنتاجية والتسويقية لقطاع الزيتون بمطروح بتمويل من أكاديمية البحث العلمى، بتكلفة 2 مليون جنيه بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية بفوكة، حيث تم افتتاح معصرة الزيتون بطاقة 150 كجم زيتون/ساعة.

واستعرض المجلس أعداد الأبحاث المنشورة دوليًا لكليات جامعة مطروح فى الدوريات العلمية العالمية المفهرسة، بقاعدتى Web of Sciene ،Scopus فى شهر مارس 2022، وتوجه بالشكر لأعضاء هيئة التدريس، وسعيهم الدائم إلى زيادة عدد الأبحاث، والمساهمة فى وضع الجامعة على طريق التصنيف الدولى.

كما وافق المجلس على منح طالبة بكلية الزراعة الصحراوية والبيئية درجة الماجستير فى العلوم الزراعية، ومنح ثلاثة طلاب دبلوم زراعة الخضر المحمية فصل الخريف للعام الجامعى 2021/2022، كما وافق المجلس على منح طالبين بكلية الطب البيطرى، دبلوم العلوم الطبية البيطرية تخصص الكيمياء الحيوى فصل الخريف للعام الجامعى 2021/2022.