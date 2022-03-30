محافظ دمياط تبحث خطة تطهير وتعقيم المساجد وتوزيع مواد غذائية قبل رمضان

جدة - نرمين السيد - بحثت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط؛ اليوم الأربعاء، مع الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف بالمحافظة؛ خطة تطهير وتعقيم المساجد استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك؛ وذلك لاستقبال المصلين من الرجال والسيدات وفقا للضوابط التى أعلنت عنها وزارة الأوقاف.





كما بحثت عوض، خطة التعاون لدعم الأسر الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة؛ من خلال توزيع 10 آلاف شنطة مواد غذائية وأطنان من اللحوم؛ وطن من الأرز على الأسر المستحقة بوحدات إسكان الأولى بالرعاية بالمناطق المختلفة؛ بالإضافة إلى توزيع 100 وجبة مطهية يوميا طوال شهر رمضان. وضمت الخطة التى تأتى بالتعاون المشترك بين المحافظة ومديرية الأوقاف وشركة مياه الشرب والصرف الصحى؛ حسبما أفاد بيان صادر عن المحافظة اليوم- جميع المساجد بنطاق المحافظة وذلك وفقا للمعايير المقررة فى هذا الشأن؛ للحفاظ على سلامة المصلين. ووجهت الدكتورة منال عوض، بحصر المستحقين للبدء فى توزيع المواد الغذائية؛ وكذلك الوجبات خلال شهر رمضان؛ مؤكدة تغطية قرى مراكز كفر سعد ودمياط والزرقا المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتيها الأولى والثانية. وأشادت محافظ دمياط، بجهود وزارة الأوقاف تحت قيادة الدكتور محمد مختار جمعة؛ لدعم ملف الأسر الأكثر احتياجا وتوفير احتياجاتهم من المواد الغذائية، معربة عن تهنئتها لاهالى المحافظة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك؛ داعية الله أن يعيد هذا الشهر الكريم على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والأمن والسلام.

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