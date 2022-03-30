المراغى: عقد مؤتمر لمواجهة تحديات عمال إفريقيا فى القاهرة قريبا

جدة - نرمين السيد - قال جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونائب رئيس منظمة الوحدة النقابية الإفريقية، إن الاستعدادات جارية الآن مع المنظمة الإفريقية لعقد مؤتمر إفريقى كبير فى القاهرة؛ لمواجهة التحديات التى تواجه الملايين من عمال القارة بحضور المئات من القيادات النقابية والعمالية بالقارة السمراء، وشخصيات نقابية عربية ودولية.





جاء ذلك فى كلمة المراغى، خلال مؤتمر صحفى نظمه مركز معلومات وإعلام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اليوم الأربعاء، بمشاركة الأمين العام لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية أرزقى مزهود وعدد من قيادات مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وأضاف المراغى أن المؤتمر سيتم تنظيمه أيضا لدعم ومساندة استراتيجية مصر التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى إدارة مجموعة دول (الكوميسا) خلال فترة رئاسة مصر لها من 2021 وحتى 2025 ولاسيما فى مجال التكامل الاقتصادى والتنمية بين دول إفريقيا.

ومن جهته، أكد عبدالمنعم الجمل نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أهمية دور المنظمة الإفريقية والوقوف بجانب حقوق عمال القارة السمراء وخاصة الحريات النقابية والاستقلالية وحق العمل، وأهمية القيام بدورها فى توعية الجيل الجديد من النقابيين بشأن المنظمة الإفريقية ودورها، والاستفادة من علاقات وعضوية المنظمة فى منظمات دولية لخدمة قضايا التنمية بإفريقيا وأهمية العمل لإقامة السوق العربية المشتركة.

وبدوره، أشار أرزقى مزهود إلى دور عمال مصر بإفريقيا كما وكيفا، وإلى تاريخ المنظمة وأهدافها، حيث أنها تأسست عام 1973 بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا وتضم 88 منظمة نقابية من 54 دولة إفريقية يمثلون ما يقرب من 70 مليون عامل داخل القارة.

وقال إن الهدف الرئيسى لتأسيس تلك المنظمة هو تشجيع بناء الوحدة النقابية الإفريقية داخل القارة بالتنسيق مع كافة الجهود الإفريقية النقابية للدفاع عن حقوق ومصالح العمال الأفارقة، ورفع مستوى الوعى لدى العمال لإيجاد حلول للمشاكل التى تواجههم، مشيرا إلى أن مصر تشغل مواقع متقدمة فى إدارة هذه المنظمة منذ تأسيسها.

وأشار إلى دور المنظمة فى الدفاع عن القضية الفلسطينية، ورصد التحديات التى تواجه عمال القارة ولا سيما فيروس كورونا الذى تسبب فى المزيد من فقدان فرص العمل ووقف عملية التنمية، وأيضا الأزمة الأوكرانية الروسية وتأثيرها على الاقتصاد فى إفريقيا.

وأوضح أهمية وجود تشريعات عمالية فى إفريقيا تحترم الاتفاقيات الدولية وتحقق الاستقرار والتوازن بعلاقات العمل وتراعى عالم العمل ما بعد كورونا لما له من خصوصية وشكل جديد، مشيدا ببرامج الحماية الاجتماعية التى تنفذها مصر وكذلك خطة التنمية والمشروعات العملاقة والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وتابع مرزوقى أن لديه ارتياح كامل لإدارة مصر لمجموعة دول الكوميسا بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، معلنا تضامن أكثر من 70 مليون عامل إفريقى مع استراتيجية مصر فى إفريقيا من أجل التنمية والتكامل الاقتصادى.