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أصدر مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» دراسة حديثة عن صراع الأجيال داخل جماعة الإخوان للباحث مصطفى زهران، المتخصص في الحقل الديني والتيارات الإسلامية المعاصرة.

وتعد الدراسة التي أعلن المركز عن نشرها الجمعة الماضي، وحملت عنوان:« صراع الأجيال داخل جماعة الإخوان المسلمين.. تاريخية الأزمة ومساراتها المستقبلية»، هي الحادية عشر ضمن سلسلة «اتجاهات حول الإسلام السياسي».

دوت الخليج

دراسة حديثة تسلط الضوء على صراع الأجيال داخل جماعة الإخوان

وركز الباحث مصطفى زهران، في دراسته، على الأحداث المهمة التي تسهم بقـدر كبيـر في صناعـة الظاهـرة ورسـم ملامحها وتحديـد توجهاتهــا.

وأكدت الدراسة، أنه لا يمكن تنــاول جماعة الإخوان المسلمين وصراعتها الجيليـة على امتـداد تاريخهـا وأطـواره التكوينيـة دون ربـط الأحداث الكـبرى من سـياقات سياسـية ومجتمعية محليـة وإقليميـة ودوليـة مـن جهـة، ومتلازمة الصـراع التـي رافقتهـا منذ تأسيسـها على يـد حسـن البنـا 1928 إلى يومنـا هـذا، بعضهـا ببعـض مـن جهـة أخـرى.

مصطفى زهران يسلط الضوء في دراسة حديثة له على صراع الأجيال داخل الإخوان

وأشارت الدراسة، إلى أن الكثـير مـن الباحثيـن والدارسيـن في حقـل العلـوم الاجتماعية، ذهبوا نحـو دراسـة قضيـة الصـراع بـن الأجيال داخـل الإخوان ودأبـوا في سـياق ذلـك علـى إطلاق تسـميات وتوصيفـات عـدة عليهـا كان مـن بينهـا عـى سـبيل المثال لا الحصر :" جيـل السـتينيات، والسـبعينيات، والتسـعينيات،... إلـخ، وجيل الوسـط، والإصلاحيين،والمحافظين، وغيرهم.