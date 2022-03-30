/689310/وكيل-خطة-النواب-يطالب-الحكومة-بوضع-رؤية-متكاملة-مع-الجهات-الرقابية-لضبط-الأسواق

طالب النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة ووزارة التموين بضرورة وضع خطة ورؤية متكاملة وليس كل وزارة على حدى، أمام البرلمان والمواطنين، حول التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الرقابية مثل جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك، لضبط الأسعار فى الأسواق.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، للرد علي عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من النواب لوزارة التموين، بشأن ارتفاع السلع.

وكيل خطة النواب يطالب الحكومة بوضع رؤية متكاملة مع الجهات الرقابية لضبط الأسواق

وقال سالم أن المؤسسات الرقابية، مثل جهاز حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، تحتاج إلى كامل الدعم من الحكومة، من خلال زيادة عدد العاملين، والأدوات التي تستخدمها، لافتا إلى قلة عدد السيارات التابعة لها بالمقارنة مع ملايين المواقع التي تحتاج لمراقبة، وحتي تستطيع هذه المؤسسات القيام بدورها.

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن ارتفاع اسعار اللحوم والدوجن بالرغم من أن أسعار الذرة والعلف مازالت بسعرها الطبيعي قبل الأزمة ، فضلا عن وجودها بكميات كافية، مشيرا إلى أن الحكومة إذا استطاعت التعاون مع الجهات الآخري كالقوات المسلحة حيث دفعت بالمعارض والسيارات المتنقلة، ومنظمات المجتمع المدني، يساهم فى ضبط الاسعار مع زيادة المعروض.

قال الدكتور علي المصيلحي ، وزير التموين والتجارة الداخلية: نتمني أن تتحرك الحكومة والبرلمان، بعد انتهاء الازمة الحالية لتطبيق الدعم النقدي المشروط علي منظومة الخبز .

وشرح الوزير للنواب طبيعة المنظومة في حال تطبيقها ، مؤكدا انه سيتم تحرير سعر الرغيف لاصحاب المخابز الدقيق حر ، علي ان يحصل عليه المواطن بسعر مدعم من خلال وضع تكلفة الشراء علي بطاقة التموين .

وتابع : منظومة الخبز ستكون مثل منظومة السلع التموينية سيتم وضع التكلفة المالية لعدد الارغفة المحددة للمواطن في كارت الفلوس ".

واضاف الوزير نتمني ان نتحول للدعم النقدي المشروط في رغيف العيش بعدما تستقر الامور .