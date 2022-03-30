/689309/وزير-التموين-من-البرلمان-الحكومة-ستطبق-الدعم-النقدى-بمنظومة-الخبز-بعد-حرب-روسيا-وأوكرانيا

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تطبيق الدعم النقدي المشروط بمنظومة الخبز، سيتم من خلال تحرير سعر الرغيف لأصحاب المخابز على الدقيق الحر، على أن يحصل عليه المواطن بسعر مدعم من خلال وضع تكلفة الشراء على بطاقة التموين.

دوت الخليج

وأعلن خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن منظومة الخبز ستكون مثل منظومة السلع التموينية سيتم وضع التكلفة المالية لعدد الأرغفة المحددة للمواطن في "كارت الفلوس".

وقال الوزير: نتمتى الحكومة والبرلمان يتحركان في هذا الأمر، ولكن بعد انتهاء الأزمة الحالية.

وزير التموين من البرلمان: الحكومة ستطبق الدعم النقدى بمنظومة الخبز بعد حرب روسيا وأوكرانيا

وتعقيبا على ما طالب به النائب عبدالعظيم، بشأن تطبيق التسعيرة الجبرية علي السلع الهامة والضرورية للمواطن، لضبط الأسعار والحد من السوق السوداء، قال الدكتور علي المصيلحي: الحكومة لا تتدخل في تسعير السلع، ولكن تقوم بتسعير السلع التموينية فقط التي يتم صرفها للمواطنين.

وأشار إلى أن السلع الحرة تخضع لرقابة جهاز حماية المنافسة، وجهاز حماية المستهلك، مؤكدا أنهما يقومان بدور كبير لضبط السوق.